Galatasaray apar topar yalanladı: Yaşananlar ortaya çıktı
Galatasaray, Jamal Musiala'yla anlaşıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Oyuncunun Bayern Münih'te kalacağı ve kulüpler arasında herhangi bir görüşmenin yapılmadığı öğrenildi.
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan gece yarısı Jamal Musiala açıklaması geldi.
GALATASARAY'DAN MUSIALA YALANLAMASI
Oyuncuyla anlaşıldığına dair çıkan haberleri yalanlayan Galatasaray, "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur" ifadelerini kullandı.
BAYERN MUNIH'TE KALACAK
Galatasaray açıklamasının ardından oyuncunun geleceği de netleşti. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bayern Münih, oyuncuyu bırakmak istemiyor.
"HİÇ GÖRÜŞMEDİLER"
Sky Sport Almanya'da yer alan haberde ise Galatasaray yönetiminin oyuncu için Bayern Münih'le hiç görüşmediğini dile getirdi.
5 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ
Alman futbolcu geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemedi. Bayern Münih formasıyla 24 maça çıkan Musiala, 5 gol ve 6 asist kaydetti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi