Galatasaray apar topar yalanladı: Yaşananlar ortaya çıktı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan gece yarısı Jamal Musiala açıklaması geldi.

GALATASARAY'DAN MUSIALA YALANLAMASI

Oyuncuyla anlaşıldığına dair çıkan haberleri yalanlayan Galatasaray, "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur" ifadelerini kullandı.

BAYERN MUNIH'TE KALACAK

Galatasaray açıklamasının ardından oyuncunun geleceği de netleşti. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bayern Münih, oyuncuyu bırakmak istemiyor.

"HİÇ GÖRÜŞMEDİLER"

Sky Sport Almanya'da yer alan haberde ise Galatasaray yönetiminin oyuncu için Bayern Münih'le hiç görüşmediğini dile getirdi.

5 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ

Alman futbolcu geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemedi. Bayern Münih formasıyla 24 maça çıkan Musiala, 5 gol ve 6 asist kaydetti.