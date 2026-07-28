Mansur Yavaş'ın planı belli oldu: YENİ Parti kararı ortaya çıktı

Özgür Özel'in CHP'den ayrılan 91 milletvekili ile kurduğu YENİ Parti'nin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın nasıl bir yol izleyeceği siyasetin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Mansur Yavaş'ın aşamalı planı ve tavrı ise kulislerde ortaya çıktı.

YENİ PARTİ KARARI ORTAYA ÇIKTI

YENİ Parti'nin kuruluşunda CHP'de yaşanan istifa dalgası ve partiye geçişler gündem olurken belediye başkanlarının katılmaması dikkatleri çekti. Halk TV canlı yayınında konuşan YENİ Parti lideri Özgür Özel, "Yarından itibaren iki yüzün üzerine belediye Yeni Parti'ye katılmak için ortaya irade koyacak" ifadelerini kullandı.

En çok merak edilen isimlerden Mansur Yavaş'ın durumuna da değinen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Yavaş bizim eski partimizde. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin. Beni dokunulmazlıkla kim korkutacak? Butlancılar korkutamıyor bununla mı korkutacaklar."

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre, Yavaş'ın YENİ Parti'ye ilişkin planı ise netleşti.

YENİ Parti'ye geçip geçmeyeceği merak edilen isimlerin başında gelen Mansur Yavaş'ın çizgisinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Yavaş'ın mutlak butlan sürecinde sergilediği tavrını koruduğunu yakın çevresine aktardığı öğrenildi. Güvenpark'ta Özgür Özel'in yanında yer alarak kamuoyuna net bir mesaj verdiği belirtilen Yavaş'ın yakın çevresine, "Benim tavrım da, desteğim de o gün neresiyse bugün de tam olarak orasıdır" dediği öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ'IN PLANI BELLİ OLDU

Mansur Yavaş'ın bir süre daha CHP'de kalmayı planladığı, YENİ Parti'ye geçiş kararını ise "en uygun zaman ve şartlar oluştuktan sonra" hayata geçirmeyi düşündüğü öne sürüldü.