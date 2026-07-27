Butlan yönetiminden belediye başkanlarına YENİ Parti baskısı iddiası: Özgür Özel Halk TV'de anlattı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı programda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın YENİ Parti'ye katılıp katılmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, yarından itibaren çok sayıda belediyenin YENİ Parti'ye katılma yönünde irade ortaya koyacağını belirterek, "Yarından itibaren 200'ün üzerine belediye YENİ Parti'ye katılmak için ortaya irade koyacak" dedi.

Mansur Yavaş hakkında konuşan Özel, "Mansur Yavaş bizim eski partimizde. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a 'butlancı' demesin" ifadelerini kullandı.

"ZEYDAN KARALAR'IN DURUMU ÖZEL"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın durumunun farklı olduğunu söyleyen Özel, Karalar'ın devam eden yargı sürecine dikkat çekti.

"Zeydan Karalar’ın durumu özel. Dün beni bir kez daha aradı Zeydan Başkan. Yani biz bir abi-kardeş ilişkisi içindeyiz. Zeydan Başkan'ın çok yönlü, farklı farklı çok katmanlı şeyler var. Mesela Zeydan Başkan'ın yargılandığı dava karar sürecinde. Bir yandan birçok belediyemize 'Efendim işte yeni partiye geçerseniz şöyle olur' korkusunu yaymaya çalışan bir iktidar medyası, bir AK Parti yargı kolları var. Butlan yönetiminin çok farklı ağızlardan önden, arkadan, sağdan, soldan ona buna yolladığı haberler var. Benim işim yol arkadaşlarımı, siyaset arkadaşlarımı, çok sevdiğim ve bugüne kadar yani işte cezaevine düşmüş... Biri diyor cezaevi ziyaretleri doğru değil, ben Zeydan Başkan'ı 11 kere ziyaret etmişim. Şimdi Zeydan Başkan'la arama giremeyecekler, hadsiz hadsiz oradan buradan ıvır zıvır konuşuyorlar."

Programda belediye başkanları ve milletvekillerine yönelik baskı iddialarına da değinen Özel, bazı isimlere "YENİ Parti'ye geçerseniz başınıza iş gelir" yönünde mesajlar iletildiğinin konuşulduğunu söyledi.

"Mesela ben şöyle bir AK Partili duymadım: Gelip de bir AK Parti milletvekilinin "efendim yeni partiye giderseniz başınız derde girer" diye açık bir tehditte bulunduğunu duymadım ama her yerden bu butlan yönetiminin kendi kerameti kendinden menkul birtakım şeylerinin orada burada korku salmaya çalıştığı, meclis koridorlarına kadar gelip de bunların konuşulduğu süreçler..."

Özel, "Gerçekse de rezalet, yalansa da rezalet" dedi. Özel, operasyona uğrayan bir belediye başkanına "Biz gerekirse şurayla konuşuruz, burayla konuşuruz" şeklinde tekliflerde bulunulduğunu ifade etti.