Özgür Özel baskın seçim planını açıkladı! YENİ Parti'nin potansiyel oy oranını da verdi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluşunun ardından ilk kez Halk TV’de canlı yayına katıldı. Gazeteciler Bengü Şap Babaeker, Gökmen Karadağ ve Kürşad Oğuz’un sorularını yanıtlayan Özel, olası baskın seçim hazırlıkları ile YENİ Parti’nin oy potansiyeline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yakın bir zamanda baskın bir seçimi olası görmediğini ifade eden Özel, "YENİ Parti’nin Ekim ayı içinde süreçlerini tamamlayıp, kurultayını yapıp, mart sonundan itibaren yapılacak bir seçime girme yeterliliğini alması lazım" dedi. Mart öncesi bir baskın seçim yapılırsa da Özel, yapacakları hamleyi açıkladı.

Partisinin ekim ayında kuruluş sürecini tamamlamayı ve kurultayını yapmayı planladığını belirten Özel, YENİ Parti’nin mart ayı sonrasında düzenlenecek bir seçime katılabileceğini söyledi.

Özel, baskın seçim ihtimaline karşı seçime girme yeterliliğine sahip başka bir parti üzerinde de çalıştıklarını açıkladı:

“Çünkü Türkiye siyasetinin YENİ Parti’ye ve hatta ve hatta şu anda seçime girme yeterliliği olan bir baskın seçim durumunda bir kardeş partiye ihtiyacı var. Bu iki hazırlığımız sürüyor. YENİ Parti’nin Ekim ayı içinde süreçlerini tamamlayıp, kurultayını yapıp, mart sonundan itibaren yapılacak bir seçime girme yeterliliğini alması lazım.”

YEDEK PARTİNİN İSMİ AÇIKLANMAYACAK

Seçimin mart ayından önce yapılması durumunda YENİ Parti’nin kendi adıyla yarışamayacağını belirten Özel, “YENİ Parti adıyla katılamayacak ama başka bir parti listesiyle girecek.” dedi.

Özel, hazırlıkları sürdürülen partinin isminin bir süre gizli tutulacağını ifade etti:

“Öğrenemeyeceksiniz hiçbir şekilde. O çünkü çok değişik bir iş. Bir süre öğrenemeyeceksiniz onu. O çünkü öyle olmak zorunda. Saldırı görmemesi lazım. Örgütlenmesinin eksik taraflarının tamamlanması lazım falan. O başka bir şey. Ama bir zaman sonra görünür olur tabii. Bir bakarsınız bildik bir isim bir partinin genel başkanı olmuş. ‘Demek ki bu buymuş’ diye bir çıkarım olur. Ama olana kadar şimdi bir şey demeyeceğiz ona.”

"BASKIN SEÇİMİ ÇOK YAKINDA GÖRMÜYORUM"

Baskın seçim ihtimalini yakın vadede yüksek görmediğini söyleyen Özel, mevcut şartlarda muhalefetin cumhurbaşkanı adayının seçimi kazanacağını savundu:

“Onun dışında keşke olsa baskın seçim. Bugün yapılan seçimde YENİ Parti’nin desteklediği Cumhurbaşkanı adayının seçimi kazanacağına ben kesin gözüyle bakıyorum. O yüzden şu anda Erdoğan’ın bir seçim kazanma ihtimali yoktur, AK Parti’nin bir Meclis çoğunluğu sağlama ihtimali yoktur ittifak ortaklarıyla birlikte. Yani o yüzden de baskın seçimi olası çok yakında görmüyorum.”

Özel, YENİ Parti seçime katılamasa bile destekleyecekleri adayın Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan karşısında kazanacağını ifade etti:

“Evet Erdoğan’ı değiştiririz diyorum. Benim gördüğüm şu. YENİ Parti’nin de destekleyeceği, ortak geleceğimizi birlikte inşa etmeye karar verdiğimiz milletimizle birlikte bir göstereceğimiz aday kazanır. 100 bin imzayla olur, işte hani hazırlanan partinin adayı olur. Aday kendisi 100 bin değil de niye 100 bin olsun, 10 milyon - 20 milyon imzayla böyle görüşmemiş bir imza toplayabilir aday. Ekrem Başkan’a bir günde 15,5 milyon oy atıldı sandığa.”

OY POTANSİYELİNİ İÇİN YÜZDE VERDİ

YENİ Parti’nin temel hedefinin iktidara gelmek olduğunu vurgulayan Özel, “YENİ Parti’deki temel motivasyon iktidar olmak. İktidar olacağız ki herkesi kurtaracağız. Başka bir çaresi yok.” diye konuştu.

Anketlerde YENİ Parti’ye oy verebileceğini söyleyenlerin oranının yüzde 49 ile yüzde 70 arasında ölçüldüğünü aktaran Özel, bu potansiyelin tamamının oya dönüşmesinin mümkün olmadığını belirtti:

“Şöyle Cumhuriyet Halk Partisi’nin potansiyelini ölçtürdüğümüzde geçmişte 23-23-23’tü. Şimdi 35-37-38. YENİ Parti’nin ‘Vereceğim, veririm, verebilirim’ diyenler en az ölçen 49 ölçmüş, en kötümser anket. 58-59-60 ölçen var. Hatta yüzde 70’lik bir potansiyelinin olduğunu söyleyen var. YENİ Parti’nin hepsini birden alacak hali yok. Ama bu şöyle. Herkesin bir ‘yeni parti’si var. Bütün bunların hepsini birden tatmin etmen mümkün olmadığı için bu potansiyelden geriliyorsun ve bir yerde bir gerçekleşme oluyor.”

Partisinin azami oy hedefinin yüzde 51 olduğunu açıklayan Özel, ittifaklara da kapalı olmadıklarını söyledi:

“Ama Cumhuriyet Halk Partisi’nde biz yüzde 25’lik tavanı kırıp, yüzde 38 oy almıştık. Bu önemli bir şeydi. YENİ Parti’de maksimum oy hedefiniz nedir derseniz hedef yüzde 51’dir. Hedef budur. Ama bu gerçekleşmez. Elbette altında olacaktır. YENİ Parti ittifaklara kapalı bir parti değildir.”

Özel, YENİ Parti’nin kendisini doğru anlatması ve halkın desteğini koruması hâlinde yüzde 40’ın üzerine çıkabileceğini savundu:

“Görüyorum, YENİ Parti eğer kendini doğru anlatır, milletin beklentilerini doğru karşılar ve bundan sonraki süreçte halk bu sahiplenmesini sürdürürse yüzde 40’ların üzerine çıkabilir. Çıkacağını görüyorum. Buna inanıyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim bu konuda böyle oturduğumuz yerden bu iş olmayacak. Bu konuda YENİ Partililerin hem çok çalışmaları hem de gönüllerini çok açık tutmaları lazım. Kapılarını açık tutmaları lazım. YENİ Parti’nin bir özelliği var o da şu, partide herkes yeni. Eskimiz yok bizim, kıdemlimiz yok, partinin bir sahibi yok. Partinin sahibi hepimiziz. Hepimiz yeniyiz. Katı bir hiyerarşimiz yok.”