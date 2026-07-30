Eren Kaşıkçı'nın ortağı konuştu! Ölümündeki ilk şüpheyi açıkladı

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MasterChef şampiyonu olan 37 yaşındaki şef Eren Kaşıkçı'nın Kilyos'taki evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Kaşıkçı'nın ölüm nedeni için adli tıp raporu beklenirken, ortağı Mikail Malkoçoğlu ilk kez açıklamalarda bulundu.

Dün akşam Eren Kaşıkçı'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine ekipler Kilyos'taki evine gitti. Evde yapılan kontrollerde Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Kaşıkçı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

ORTAĞI İLK KEZ KONUŞTU

Kaşıkçı'dan haber alınamaması üzerine ihbarda bulunan ortağı Mikail Malkoçoğlu, Posta'ya yaptığı açıklamada Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili ilk şüpheyi açıkladı.

Malkoçoğlu, "Biz de adli tıp raporu çıkınca sonucu öğreneceğiz. Ama sağlık ekibi arkadaşların ilk izlenimi kalp krizi geçirdiği." ifadelerini kullandı.

GÖZLER ADLİ TIP RAPORUNDA

37 yaşındaki şefin ani ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, ölüm nedenine ilişkin tüm soru işaretlerinin Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporun ardından netlik kazanması bekleniyor.