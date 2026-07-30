Masterchef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümünde yürek burkan detay! Son anlarını böyle anlattı

MasterChef yarışmasındaki şampiyonluğuyla tanınan 37 yaşındaki şef Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, son anlarına ilişkin yürek burkan bir detay ortaya çıktı.

37 yaşındaki Eren Kaşıkçı, arkadaşı Mikail M. tarafından dün Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yerde hareketsiz yatan Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaşıkçı'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

SON ANLARINA İLİŞKİN KAHREDEN DETAY

Gazeteci Emrullah Erdinç'in YouTube kanalına konuşan gazeteci Doğan Can Cesur, evde yapılan ilk incelemelerde Kaşıkçı'nın elinin, başucundaki komodinin üzerinde bulunan ilaçlarına doğru uzanmış halde olduğunu belirtti.

Cesur açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Evde yapılan ilk incelemelerde en çok dikkat çeken ve yürek burkan detay ise Kaşıkçı'nın elinin, hemen başucunda bulunan komodinin üzerindeki ilaçlarına doğru uzanmış halde kalması oldu. Bu manzaranın ardından olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi için kapsamlı bir adli soruşturma başlatıldı.''