MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümünün ardından kızıyla paylaşımı gündem oldu
MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Kilyos'taki evinde ölü bulunması üzüntü yaratırken, ünlü şefin kızı Maya için yaptığı son paylaşım yürek burktu.
Kilyos'taki evinde ölü bulunan, MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı'nın sosyal medya hesabındaki özellikle kızıyla olan son paylaşımları, acı haberin ardından gündeme geldi.
KIZI MAYA İÇİN YAPTIĞI PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ
Bir çocuk babası olan Kaşıkçı'nın, 21 Haziran 2026 tarihinde Instagram hesabından kızı Maya'nın fotoğrafını paylaştığı görüldü. Ünlü şef, paylaşımına Candan Erçetin'in "Nar Çiçeği" müziğini ekleyerek yalnızca "Mayam" notunu ve kalp gözlü gülümseme emojisini eklemişti.
TAKİPÇİLERİ YENİDEN PAYLAŞTI
Kaşıkçı'nın kızıyla paylaştığı bu kare, ölüm haberinin ardından sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Çok sayıda kullanıcı, paylaşımı alıntılayarak taziye mesajlarını iletirken, baba-kız karesi duygusal yorumlarla anıldı.
ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
"Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanması bekleniyor.