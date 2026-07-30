Temmuz enflasyonu için ilk tahmin geldi! Gözler 3 Ağustos'ta
AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında enflasyonun aylık yüzde 1,82 artacağını öngördü. Beklentilere göre yıllık enflasyonun ise hazirandaki yüzde 32,11 seviyesinden yüzde 31,80’e gerilemesi öngörülüyor.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda yüzde 1,82 artacağını tahmin ediyor.
17 EKONOMİST KATILDI
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,82 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.
YILLIK ENFLASYONDA GERİLEME BEKLENTİSİ
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,82) haziranda yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyor.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,55 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, haziran ayında yüzde 0,99 artış göstermişti.
(AA)