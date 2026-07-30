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Halk TV Türkiye Çuvaldan saçılan paralar karayolunu karıştırdı! Sürücüler şaşkına döndü

Çuvaldan saçılan paralar karayolunu karıştırdı! Sürücüler şaşkına döndü

İzmir- Aydın karayolunda nakit para taşıyan kişilerin çuvallarından biri yola düştü. Rüzgarın etkisiyle etrafa saçılan banknotları toplamak için yola inen kişiler, trafikte kısa süreli aksamalara neden oldu.

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Çuvaldan saçılan paralar karayolunu karıştırdı! Sürücüler şaşkına döndü
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İzmir-Aydın karayolunda nakit para taşıyan kişilerin çuvallarından birinin yola düşmesi ilginç görüntülere sahne oldu.

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Rüzgarın da etkisiyle metrelerce alana yayılan banknotlar, yol kenarına ve akan trafiğin arasına kadar dağıldı. Çuvalları taşıyan kişiler ise etrafa saçılan paraları toplamak için büyük telaşla yola indi.

Çuvaldan saçılan paralar karayolunu karıştırdı! Sürücüler şaşkına döndü - Resim : 2

TRAFİKTE KISA SÜRELİ AKSAMA YAŞANDI

Araç trafiğini hiçe sayarak banknotları toplamaya çalışan şahıslar karayolunda kısa süreli yoğunluğuna neden oldu. Sürücüler hem yola saçılan banknotlar hem de aniden yola inen kişiler nedeniyle hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Olay çevrede meraklı bakışlarla izlendi. Asfalt üzerinde sürdürülen toplama çalışmasına rağmen, etrafa saçılan banknotların tamamının gerçek olup olmadığı ve miktarı merak konusu oldu.

Çuvaldan saçılan paralar karayolunu karıştırdı! Sürücüler şaşkına döndü - Resim : 3

Paraların yola saçılması nedeniyle bir süre aksayan trafiğin normale dönmesi zaman alırken, olay sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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