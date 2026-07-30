Butlan CHP'sinin genel başkanlığına sürpriz aday

Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den ayrılıp YENİ Parti'yi kurdu. Butlan yönetimindeki CHP'de ise 44 vekil kaldı. Ana muhalefet özelliğini de yitiren CHP'de 4 genel başkan adayının olduğu öğrenildi.

KURULTAY İÇİN DEKLARASYON YAYIMLAYACAKLAR

Abdulkadir Selvi'nin yazısında yer alan ifadelere göre önümüzdeki hafta Ali Öztunç, Engin Altay, Gürsel Erol ve Nermin Yıldırım Kara’nın öncülük ettiği bir grup vekil Kılıçdaroğlu yönetiminin kurultayı toplaması için bir deklarasyon yayımlayacak.

4 GENEL BAŞKAN ADAYI VAR

İddiaya göre butlan CHP'sinde 4 genel başkan adayı var. Bu isimlerin: Oğuz Kaan Salıcı; Gürsel Erol, Gürsel Tekin ve Muharrem İnce olduğunu öne süren Selvi, Kıılıçdaroğlu'nun işaret ettiği sürpriz bir ismin de aday olabileceğini ifade etti.

"CHP’de bir süre daha suların durulmayacağı anlaşılıyor. Çünkü partide şu anda 4 genel başkan adayından söz ediliyor. Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Erol, Gürsel Tekin ve Muharrem İnce genel başkan adayları olarak gösteriliyor. Tabii kurultay süreci başlayınca bu isimlerden çekilenler de olabilir, yeni sürpriz isimler ortaya çıkabilir. Kılıçdaroğlu aday olmazsa bir ismi de işaret edebilir."

FİGÜRAN OLAYI BÜYÜK DARBE VURDU

Selvi, gündemi sarsan figüran olayının CHP'ye büyük darbe vurduğunu, bu bir operasyon ise bundan daha iyi bir operasyon olamayacağını söyledi:

Tam da CHP’nin bölündüğü, herkesin CHP’yi terk ettiği izleniminin doğduğu bir sırada CHP’ye yeni katılımların olduğu toplantıya figüran göndermek demek, Kılıçdaroğlu’na en büyük darbeyi vurmak demektir.

Eğer CHP’ye bir operasyon çekildiyse bundan daha iyi bir operasyon olmazdı.

Bu organizasyonu başarısız kılmak için 10 Özgür Özel, 5 Ekrem İmamoğlu kafa kafaya verse bu kadar başarılı olamazlardı.

Figüran olayı CHP’ye büyük bir darbe vurdu.