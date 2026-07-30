115 yıllık kulüp iflas etti: Faaliyetlerine son verdi

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İtalya’da bir devir resmen sona erdi.

1911 yılında kurulan İtalya’nın 115 yıllık köklü kulübü Brescia Calcio için hukuki ve mali süreç tamamlandı.

RESMEN İFLAS ETTİ: 20 MİLYON EUROLUK BORÇ

115 yıllık köklü geçmişe sahip kulüp, yaklaşık 20 milyon euroluk borç yükü nedeniyle mali krize yenik düştü. Brescia Mahkemesi, ödeme güçlüğü yaşayan kulübün resmen iflasına karar verirken, alınan kararla birlikte tasfiye süreci de resmen başlatıldı.

Uzun yıllar Serie A ve Serie B liglerinde boy gösteren Brescia, mali kriz ve federasyon şartlarını tamamlayamamasından dolayı profesyonel liglerdeki yerini kaybetti.

Böylece Brescia, 115 yıllık tarihinin ardından faaliyetlerine resmen son verdi ve resmi olarak kapandı.

ÇEŞİTLİ CEZALAR UYGULANDI

Brescia’nın kapanmasına kadar gelen süreç, 1.5 yıl önce maaş ve vergi ödemelerindeki usülsüzlükler ile başladı.

Yürütülen soruşturmalar sonucunda 8 puan silme cezası alan kulüp küme düştü.

Yaşadığı sportif başarısızlıkların yanı sıra mali sıkıntılarla da mücadele eden kulüp, alt lige gerilemesinin ardından Serie C'ye katılım için gerekli şartları karşılayamadı.

Bu gelişme sonucunda İtalya Futbol Federasyonu tarafından kulübün profesyonel lig lisansı iptal edildi.

Kulübün sahibi Massimo Cellino'nun alacaklılarla yürüttüğü borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik girişimler ve mali çıkış planları, mahkeme tarafından yeterli görülmedi. Böylece kulübün mali krizden çıkmasına yönelik sunulan çözüm önerileri hukuki süreçte kabul edilmedi.

DÜNYA YILDIZLARINI FUTBOLA KAZANDIRDI

Brescia Calcio, dünya futboluna Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola, Luca Toni, Mario Balotelli ve Sandro Tonali gibi yıldızları kazandırdı.

BRESCIA’NIN TARİHİ

1911 yılında kurulan Brescia, Serie A’da 23 sezon geçirirken, Serie B’de 4 şampiyonluk yaşadı.