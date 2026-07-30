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Diagne golle döndü: Amedspor 2-0 kazandı

Amedspor'da Diagne golle döndü. Amedspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Diagne golle döndü: Amedspor 2-0 kazandı

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'da sezon başı kampına geç katılan Diagne golle döndü. Amedspor, Duhok SC ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

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Amidahaber'den Fırat Karahan'ın haberine göre; Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi İsparta Atatürk Stadı'ndaki maçta sahaya şu 11'i sürdü:
Alban Lafont, savunmada Umut Meraş, David Bates, Mehmet Yeşil, Berk Kızıldemir, orta alanda Ryan Raveloson, Furkan Soyalp, Erma Klasniqi, Dia Saba, Daniel Moreno ve Mbaye Diagne ile sahaya çıktı.

GOLLERİ CEM ÜSTÜNDAĞ VE MBAYE DİAGNE ATTI

Amedspor, rakibine oranla üstün göründüğü maçta golleri ilk yarıda buldu.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan, ancak daha sonra oyuna dahil olan Cem Üstündağ, 19. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
Daha sonra sahneye Mbaye Diagne çıktı. Geçen sezon TFF 1. Lig'de gol kralı olan Diagne, 27. dakikada ağlara gönderdiği topla durumu 2-0 yaptı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmayınca Amedspor, Duhokspor karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Amedspor TFF 1. Lig Süper Lig
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