Bir belediye başkanı daha açıklama yaptı! CHP'deki istifaların ardı arkası kesilmiyor

CHP’de butlana karşı başlayan istifa dalgasına Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de katıldı. Erkek, “YENİ yolumuz açık olsun” notuyla yayımladığı videoda partisinden ayrılacağını ve Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye geçeceğini açıkladı.

Türkiye’nin olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirten Erkek, belediye başkanlarına yönelik operasyonlara tepki gösterdi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın gözaltına alınmasına değinen Erkek, şu ifadeleri kullandı:

"YEREL DEMOKRASİ AYAKLAR ALTINDA"

“Öyle olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ki maalesef demokrasiden tamamen uzaklaştık. Her hafta seçilmiş bir belediye başkanı gözaltına alınıp tutuklanıyor.

Bu sabah da Üsküdar Belediye Başkanımız, çok başarılı kadın bir belediye başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı. Çok büyük olasılıkla tutuklanacak. Aslında seçmenin iradesi yok sayılıyor. Yerel demokrasi ayaklar altında.”

Butlan CHP'sinin yönetimine ilişkin gelişmeleri de eleştiren Erkek, partinin ciddi bir yol ayrımında olduğunu söyledi. Yeni bir siyasi yol açılması gerektiğini belirten Erkek, “Çünkü partimiz işgal altında. Bir yol açmak zorundayız hep birlikte, yeni bir yol. Seçilmiş genel başkanımız, meşru genel başkanımız Sayın Özgür Özel'le birlikte yürümek kararını hep birlikte aldık” dedi.

Hemşehrilerinin de yeni partiye geçmesini desteklediğini ifade eden Erkek, kararın siyasi bir tercih değil, zorunluluk olduğunu savundu. Erkek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu akşam saat 18.00'de, akşamüstü altıda Tarla Sokak'ta son kez sesleneceğiz. Partimizden istifalarımızı açıklayacağız; il örgütümüzle, ilçe örgütümüzle, belediye meclis grubumuzla, il genel meclis grubumuzla birlikte bu zor açıklamayı yapacağız ve yeni partimize geçeceğiz.”

İSTİFALAR DALGA DALGA

CHP’den ayrılan isimlerin Özgür Özel liderliğinde kurulan yeni partiye geçişleri sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, e-Devlet üzerinden parti üyeliğini sonlandırdığına ilişkin görüntüyü “Yeni bir başlangıç” notuyla paylaştı. Dutlulu’nun kentteki 14 ilçe belediye başkanıyla birlikte yeni partiye katılması bekleniyor.

MAHŞERİ KALABALIK

Manisa’da istifa açıklaması için toplanan CHP üyelerinin salonu doldurduğu, bazı kişilerin yer olmadığı için ayakta kaldığı görüldü.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da yeni partiye geçtiğini açıkladı. Gencan, “Yeni bir yolun hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ile 17 CHP’li belediye meclis üyesinden 16’sı da partilerinden istifa etti. Erdem, yeni partiye katılacaklarını duyurdu. İstifaların ardından Zonguldak Belediye Meclisinde CHP’nin sandalye sayısı bire düştü.

İzmir’de ise Bergama, Ödemiş, Bornova, Seferihisar, Foça, Konak, Dikili, Bayraklı, Çeşme ve Buca’yı kapsayan toplu istifalar yaşandı. CHP’den ayrılan çok sayıda yönetici ve üye yeni partiye geçti.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de tutuklu bulunduğu Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kaleme aldığı açıklamayla CHP’den istifa ettiğini ve yeni partiye katıldığını duyurdu.

İstanbul’da 40 kişilik il yönetiminden 39’unun, 39 ilçe başkanından ise 36’sının CHP’den ayrıldığı belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile kentteki 14 ilçe belediye başkanı da ortak açıklamayla yeni partiye katıldıklarını bildirdi.

Etimesgut Belediye Meclisindeki CHP’li üyelerin tamamına yakını da partiden istifa etti.