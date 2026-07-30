YENİ Parti'nin farkını Özgür Özel açıkladı: Artık böyle bir avantaj var

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partinin kuruluş süreci, teşkilatlanma çalışmaları ve yeni döneme ilişkin açıklamalar yaptı. Eski CHP kimliğinin seçmen üzerindeki etkisinin geride kaldığını savunan Özel, YENİ Parti'nin bu anlamda önemli bir avantaj yakaladığını söyledi.

"ARTIK BÖYLE BİR AVANTAJ VAR"

Nefes'e konuşan Özel, YENİ Parti'nin en önemli farkının, CHP'ye yönelik önyargıları geride bırakması olduğunu söyleyip, sahada seçmenden aldıkları geri bildirimi anlattı.

"Eskiden ister istemez bir ekibin, bir mücadelenin bir parçası olarak geliyorsun. Sen her ne kadar aşmak istesen de hem kendi ekibin hem de karşıdaki ekip bu tarihsel kodları bir yerde tutuyorlar. İster istemez genel başkanın arzu ettiği kapsayıcılık veya herkese eşit mesafede olma meselesinde içsel ve dışsal sıkıntılar oluyor.

Yani bazen kendi ekibinin tutumları sana mal ediliyor. Bazen de daha önce seninle birlikte bu yola çıkmamış olanlar kendilerini çok yakın hissetmiyorlar, dışarıda hissediyorlar. Şimdi böyle bir sorun kalmadı.

Bu en büyük avantaj bu. Diğer tarafta 'CHP Genel Başkanı' unvanıyla yapmak isteyip de sesini duyuramadıkların var. 'Bana altı ok deme, ben CHP'ye vermem…' Bunlar sahada çok sık olmasa da belli sıklıkla karşılaştığımız şeyler. Yani kafasında bir CHP var. 'Özgür böyle değil, tamam. Ama CHP başka.'

Genel başkan olsanız bile kafasında CHP'ye yüklediği bir tarihi yük var ve ondan kurtulmuyor veya onu bahane ediyordu seçmen. Şimdi yeni parti olarak böyle bir avantaj var."

"NE YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZ"

Partinin kurulmasıyla birlikte belirsizliklerin büyük ölçüde sona erdiğini belirten Özel, yeni döneme daha net baktıklarını ifade etti.

"Hem vatandaşın hem milletvekillerimizin hem de bizim sırtımızdan bir yük kalktı. Açıkçası butlandan parti kurulana kadarki ara döneme göre çok daha iyi hissediyoruz. Üç yıldır genel başkanlığını yaptığım partiyi bırakıp gitmek zordu. Tabii o günü düşünüyorsun; ne olacak, nasıl olacak? Hiç olmazsa önümüzü görüyoruz, ne yapacağımızı biliyoruz. Bilinmezliklerin önemli bir kısmı ortadan kalktı."

"HEPİMİZ YENİYİZ"

YENİ Parti'de herkesin eşit konumda olduğunu vurgulayan Özel, eski tartışmaların geride bırakıldığını dile getirdi.

"Bu partinin eskisi, kıdemlisi, bedel ödemişi yok. Hepimiz yeniyiz burada. Milletvekillerinin tamamının kendini eşit hissetmesi, ait hissetmesi açısından çok kıymetli. Sokağa, sahaya, örgüte de bunu iyi hissettirmemiz lazım. Hepimiz yeniyiz ve hep beraber yeni bir yola çıktık. Bu hissiyat çok kıymetli. Yeni bir sayfa, temiz bir sayfa açtık. Eski birtakım kırgınlıkların, küskünlüklerin, olası tartışmaların geride kaldığı bir sayfa. Zaten o bir kısım tartışmayı yürütenlerle yolları da ayırdık."

"PROGRAM VE TÜZÜK GÜNCELLENECEK"

Partinin resmi kuruluş sürecinin önümüzdeki aylarda tamamlanacağını belirten Özel, program ve tüzüğün nihai metinler olmadığını söyledi.

"Siyasi kuruluşunu önümüzdeki iki buçuk üç ay içinde hep beraber gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine bağlılık, Atatürk'e duyulan saygı, kurucu ilkelere gösterilen sadakat noktasında elbette bir tartışma yok. Ama partinin programı da tüzüğü de geliştirilmeye çok açık ve bunlar nihai metinler değil, başlangıç metinleri. O yüzden hem alacağımız katkılar hem göreceğimiz lüzum üzerine yapabileceğimiz ilavelerle program da tüzük de şekillenecek. Çünkü bu çağda 17 yıllık belgelerle parti yönetilmez veya siyaset yapılmaz. Çok daha dinamik olması gerekiyor bazı şeylerin."

"CHP'Yİ AŞAN BİR SEÇMEN KİTLESİNE HİTAP EDECEĞİZ"

Yeni partinin yalnızca CHP tabanına değil, daha geniş bir seçmen kitlesine seslenmeyi hedeflediğini ifade eden Özel, üye yapısının da bu doğrultuda şekilleneceğini belirtti.

"Esas kuruluşu hep birlikte yapacağız ve temel yaklaşımımız şu; CHP'yi kapsayan ama önümüzdeki süreçte CHP'yi aşan bir seçmen kitlesine hitap etmek ve üye profiline sahip olmak. Partimizi en zor gününde yalnız bırakmayan üyelerimizin mutlaka temsil edildiği, ama bu süreçte dayanışma gösteren bütün demokratların davet edildiği bir süreci yürütecek arkadaşlar."

"MUTLAK BUTLANCILARLA HİÇBİR İŞİMİZ OLMAZ"

Butlan kararına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, bu sürece ilişkin görüşlerini paylaştı.

"Butlan kararını geçmişten beri özleyen, bekleyen, katkı sağlayan, AK Parti'nin kadrolarıyla görüşenlerle gözü yaşlı partide kalanları birbirinden ayırıyoruz. Mutlak butlancılarla hiçbir işimiz olmaz. Butlancı olmadıklarını ama partide mücadele edeceklerini söyleyen bazı arkadaşlar var. Ben onların başarmasını isterim ama başaracaklarını düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü biz de denedik onu. Belli ki yargı bürokrasisi üzerinden bir koordinasyon var."