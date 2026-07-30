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Halk TV Türkiye Figüran haberi için Fatih Altaylı ve Timur Soykan ifadeye çağrıldı

Figüran haberi için Fatih Altaylı ve Timur Soykan ifadeye çağrıldı

CHP'nin üye katılım törenine figüran getirdiği iddiasına ilişkin haberin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gazeteciler Timur Soykan ile Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı.

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Figüran haberi için Fatih Altaylı ve Timur Soykan ifadeye çağrıldı

Butlan CHP'sinin üye katılım törenine ücretli figüran getirildiği iddiasına ilişkin haberin ardından başlatılan soruşturma genişliyor. Soruşturma kapsamında gazeteciler Timur Soykan ile Fatih Altaylı'nın da ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

BirGün muhabiri Ebru Çelik'in haberine ilişkin yürütülen soruşturmada, Timur Soykan'ın 30 Temmuz'da adliyeye giderek ifade vermesi beklenirken, Fatih Altaylı'nın ise 3 Ağustos Pazartesi günü savcılığa ifade vereceği bildirildi.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Haberde, törene katılanların önemli bir bölümünün CHP üyesi olmadığı, cast ajansları aracılığıyla ücret karşılığında organizasyona getirildiği öne sürüldü. İddiaya göre katılımcılara 950 TL ödeme yapıldı ve etkinlik öncesinde çeşitli sloganların provası gerçekleştirildi.

Son Dakika | BirGün muhabiri Ebru Çelik'ten figüran haberine ilişkin açıklamaSon Dakika | BirGün muhabiri Ebru Çelik'ten figüran haberine ilişkin açıklama

Gürsel Tekin, haberde yer alan iddiaları reddederek bunların gerçeği yansıtmadığını savundu ve konuyu yargıya taşıdı. Tekin'in suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öte yandan ajans sahibi figüran iddialarını doğruladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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