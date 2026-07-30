Alman hükümeti tasarrufa gidiyor! O saray artık kullanılmayacak

Almanya’da hükümetin yıllardır resmi konukları ağırladığı ve kabine toplantılarına evsahipliği yapan Meseberg Sarayı’nın kullanımına son veriliyor. Brandenburg eyaletinin Oberhavel ilçesinde bulunan barok tasarımıyla dikkat çeken saray 2007 yılından bu yana hükümet etkinlikleri için yoğun olarak kullanılıyordu.

Alman haber ajansı DPA’nın aktardığına göre sarayın 2025 yılı personel giderleri ile birlikte toplam maliyeti 3,8 milyon avroya ulaştı. Bu rakamda yaklaşık olarak 207,3 milyon TL yapıyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, federal hükümet, sarayın sahibi Messerschmit Vakfı ile 2027 Şubat ayında sona erecek olan kira sözleşmesini uzatmamak kararı aldı.

TOPLANTILAR FARKLI MEKANLARDA YAPILACAK



Yetkililer, Messeberg Sarayı’nın yıllık işletme maliyetinin yüksek olması nedeniyle bundan sonraki süreçte üst düzey toplantı ve resmi kabullerin tek bir misafirhanede değil, etkinliğin niteliğine uygun farklı mekanlarda gerçekleştirileceğini açıkladı.