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Halk TV Siyaset Son Dakika | YENİ Parti 24 saatte bağış yağmuruna tutuldu: İşte ilk gün bilançosu

Son Dakika | YENİ Parti 24 saatte bağış yağmuruna tutuldu: İşte ilk gün bilançosu

Son dakika haberi... Yeni Parti'nin çarşamba günü başlattığı bağış kampanyasına 24 saat içerisinde 113 milyon 841 bin 910 TL bağışta bulunuldu.

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Son Dakika | YENİ Parti 24 saatte bağış yağmuruna tutuldu: İşte ilk gün bilançosu
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Özgür Özel'in 90 milletvekili ile birlikte kurduğu YENİ Parti'nin çarşamba günü başlattığı bağış kampanyasına 24 saat içerisinde on binlerce yurttaş katkıda bulundu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medya hesabından duyurduğu kampanyaya 113 milyon 841 bin 910 TL bağışta bulunulduğu paylaşıldı.

YENİ Parti Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan tarafından yapılan açıklamada bağışta bulunan 31 bin 934 yurttaşa teşekkür edilirken "Yapılan bağışlarla ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde halkımız ile paylaşmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika | YENİ Parti 24 saatte bağış yağmuruna tutuldu: İşte ilk gün bilançosu - Resim : 1
YENİ Parti Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın X paylaşımı (30 Temmuz 2026)
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ÖZGÜR ÖZEL 'KASA TAM TAKIR KURU BAKIR' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde partinin gelir kaynağına ilişkin açıklamalarda bulunan Özgür Özel, partinin herhangi bir kaynağı olmadığını belirterek "Bağış konusu bizim için çok önemli çünkü hiç paramız yok. Bütün para butlanda kaldı, biz buraya tam takır kuru bakır geldik." demişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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