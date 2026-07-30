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Halk TV Türkiye Son Dakika | Cem Küçük gözaltına alındı

Son Dakika | Cem Küçük gözaltına alındı

Son dakika haberi... Cem Küçük gözaltına alındı.

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Son Dakika | Cem Küçük gözaltına alındı
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Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük'ün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

CEM KÜÇÜK GÖZALTINA ALINDI

Cem Küçük hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı talimatı verildi. 30 Temmuz'da verilen talimat doğrultusunda Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Küçük, aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

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KÜÇÜK'E 'ŞANTAJ' DAHİL İKİ SUÇLAMA

Soruşturmaya ilişkin başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, gözaltı işleminin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Son Dakika | Cem Küçük gözaltına alındı - Resim : 2
Cem Küçük
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BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Gazeteci Cem Küçük hakkında, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Şantaj" suçlarından 30.07.2026 günü İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne yakalama ve gözaltına alma talimatı verilmiştir.

Şahıs, aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cem Küçük Gözaltı
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