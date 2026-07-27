Cem Küçük TGRT ve Türkiye Gazetesi'nden ayrıldı

İktidar medyasının tanınan simalarından Cem Küçük'ün TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi ile yolları ayrıldı. Küçük, TGRT'deki tartışma programlarına düzenli olarak katılıyor, Türkiye Gazetesi'nde de köşe yazıları yazıyordu. Küçük, TGRT'de sabahları da tek başına program yapıyordu.

Küçük'ün İhlas Medya çatısı altında bulunan söz konusu medya organlarından yaklaşık bir ay önce ayrıldığı öğrenildi.

SON DÖNEMDEKİ ÇIKIŞLARI İLE GÜNDEME OTURMUŞTU

Cem Küçük, son dönemde TGRT'de CHP'deki butlan süreci hakkında yorumları ile dikkat çekmişti.

Küçük, TGRT'deki diğer programcılarla sık sık Kılıçdaroğlu CHP'sinin sokakta bir karşılığı olmadığı görüşü ile tartışmaya giriyordu. Küçük, sokağında Özgür Özel'in yanında olduğunu dile getirirken butlan yönetiminin CHP Grubu'nda çoğunluğu sağlayamayacağını da ifade etmişti.

TGRT-Türkiye grubunun söz konusu yorumlardan rahatsız olduğu iddiaları dillendirirken de Küçük dikkat çeken bir paylaşım da yaptı.

"ANALİZ YAPIYORSUN DÜMEN KIRDI DİYORLAR"

Küçük, son dönemdeki görüşleri ile 'Dümen kırdı' eleştirilerine maruz kaldığını söyledi. Küçük, bu eleştiriyi getirenlere de, " İyice kafayı yediler. " sözleri ile çıkıştı. Küçük, tam olarak şunları ifade etti:

"CHP bölünmüş, ayrı parti çıkmış. Yeni kurulan parti CHP’den fazla oy alır diyorsun. Bir analiz yapıyorsun, hemen CHP’ye veya yeni partiye dümen kırdı diyorlar. İyice kafayı yediler.

Peki ilk seçimde böyle olursa yani yeni kurulan parti CHP’den daha fazla oy alırsa ne olacak? Kemal bey oldukça CHP çok fazla alamaz. Yeni parti AK Parti ve MHP’den bir şey alamaz.

İki ay önce 20-30 vekil yeni partiye geçer diyorlardı. Biz de daha fazla geçer dedik. Ne oldu?

İlk seçimde zaten sonucu görecekler."

Küçük, yine kısa süre önce de Kemal Kılıçdaoğlu'na sert bir eleştiri de getirmişti:

"Kemal Kılıçdaroğlu kendini bitiriyor. Mutlak butlan sonrası CHP seçmeninin çoğunluğu nezdinde hiçbir itibarı kalmadı.

İlk seçimde zaten başarısız olacak. Gerçi derdi siyasi intikam gibi görünüyor. Etrafındakiler ona “vekillerin çoğu ayrılmaz” demiş ama orada da yanıldı. Seçime doğru belediye başkanlarının çoğu ve diğer kalan vekillerin bir kısmı da Yeni Parti’ye geçer.

Kemal bey Türk siyasetinde nasıl başarısız olunur şeklinde üniversitelerde ders olarak okutulmalı."