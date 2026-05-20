Yasa dışı bahisten tutuklanan ROK'un cezaevi değiştirildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değiştirildi.

ADANA'DAN İSTANBUL'A NAKLEDİLDİ

Süperhaber'in haberine göre, Rasim Ozan Kütahyalı, Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi’nden İstanbul’daki Maltepe Cezaevi’ne nakledildi.

NE OLMUŞTU?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana merkezli 21 ilde operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun tutuklanmıştı.

"CİDDİ BİR MALİ TAKİP"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin yaptığı açıklamada, Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili operasyonun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu söylemişti.

Gürlek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi" ifadelerini kullanmıştı.