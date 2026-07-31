Salah teklifi kabul etti: Sözleşme imzalayacak
Beşiktaş’ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Mohamed Salah’ın menajeri Ramy Abbas ile yaptığı görüşme sonrası kararını verdiği iddia edildi.
Beşiktaş’ın transfer etmek için uzun süre çaba sarf ettiği Mohamed Salah’ın transferi, menajeri Ramy Abbas’ın isteklerinden dolayı askıya alınmıştı.
Siyah-beyazlıların sportif direktörü Önder Özen, forma satışlarından elde edilecek olan gelirler konusunda limitleri aşan talepler sebebiyle masadan kalktıklarını belirtmişti.
Özen açıklamasında, "Kulübün bir politikası var, bu politikanın dışına çıkamaz. Sayın Başkanımız duracağı yeri çok iyi tespit etti ve orada kaldı. Menajerlik yasal bir iş, yasal bir komisyon tutarı var, bunun üstüne çıkmak illegal bir durumu da bulundurur. Söz konuşu Beşiktaş ise bu duruma girmemek de Beşiktaşlılığın gereğidir. Başkan, popülist bir karar vermeyerek masadan 'şimdilik kalktı" demişti.
MOHAMED SALAH KARARINI VERDİ
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; menajeri ile görüşen ve teklifleri değerlendiren Mohamed Salah, Suudi Arabistan ve MLS’ten gelen teklifleri değerlendirerek kararını verdi.
SUUDİ ARABİSTAN’A GİDİYOR
Mısırlı yıldızın Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’ın yaptığı 25 milyon euroluk maaş teklifini kabul ettiği ve Beşiktaş defterinin kapandığı ifade edildi.
Salah’ın önümüzdeki hafta tatilinden sonra Suudi Arabistan’a giderek resmi imzaları atması ve transferin açıklanması bekleniyor.
SALAH'IN SEZON KARNESİ
9 yıl giydiği Liverpool kariyerini sonlandıran 34 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 41 resmi maçta 12 gol atarken 9 asist yaptı.
Ayrıca Salah, 2026 Dünya Kupası’nda Mısır ile boy göstermiş ve son 16 turunda Arjantin’e elenerek turnuvaya veda etmişti.