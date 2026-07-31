Salah teklifi kabul etti: Sözleşme imzalayacak

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Özen açıklamasında, "Kulübün bir politikası var, bu politikanın dışına çıkamaz. Sayın Başkanımız duracağı yeri çok iyi tespit etti ve orada kaldı. Menajerlik yasal bir iş, yasal bir komisyon tutarı var, bunun üstüne çıkmak illegal bir durumu da bulundurur. Söz konuşu Beşiktaş ise bu duruma girmemek de Beşiktaşlılığın gereğidir. Başkan, popülist bir karar vermeyerek masadan 'şimdilik kalktı" demişti.