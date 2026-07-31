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İspanya'yı işgal ettiler: Avrupa alarma geçti! Sahiller sokaklar otoyollar...

Faslı göçmenler İspanya'yı Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da işgal ettiler. İtalya Schengen düzenlemesini askıya alabileceklerini açıklarken Avrupa alarma geçti! Cebelitarık üzerinden baskın yapan Faslılar sahiller, sokaklar, otoyollar her yerdeler.

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İspanya'yı işgal ettiler: Avrupa alarma geçti! Sahiller sokaklar otoyollar... - Fotoğraf: 1
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Fas'tan binlerce göçmenin yüzerek ulaştığı İspanya'nın Ceuta kenti göç krizinin yeni merkezi oldu. İspanya bölgeye asker gönderirken, İtalya Schengen düzenlemesini askıya alabileceklerini açıkladı. İşte Avrupa'yı alarma geçiren gelişmeler...

İspanya'yı işgal ettiler: Avrupa alarma geçti! Sahiller sokaklar otoyollar... - Fotoğraf: 2
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Ceuta'da göç krizi patladı

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, Fas'tan gelen binlerce düzensiz göçmenin akınına uğradı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yüzlerce kişinin denizden yüzerek kıyıya ulaştığı görüldü.

İspanya'yı işgal ettiler: Avrupa alarma geçti! Sahiller sokaklar otoyollar... - Fotoğraf: 3
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Yaklaşık 3 bin kişi sınırı geçti

Reuters'ın aktardığına göre yalnızca bir günde Ceuta'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısı yaklaşık 3 bine ulaştı. Geçişler sırasında en az 15 göçmen yaşamını yitirdi.

İspanya'yı işgal ettiler: Avrupa alarma geçti! Sahiller sokaklar otoyollar... - Fotoğraf: 4
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Madrid asker sevk etti

Sınır güvenliğinin yetersiz kalmasının ardından İspanya hükümeti Ceuta'ya askeri birlik gönderdi. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

İspanya'yı işgal ettiler: Avrupa alarma geçti! Sahiller sokaklar otoyollar... - Fotoğraf: 5
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Yüksek Mahkeme kararı tartışılıyor

İspanya Yüksek Mahkemesi, Ceuta ve Melilla'ya ulaşan düzensiz göçmenlerin doğrudan Fas'a geri gönderilemeyeceğine hükmetmişti. Son yaşanan gelişmeler bu kararın yeniden tartışılmasına neden oldu.

İspanya'yı işgal ettiler: Avrupa alarma geçti! Sahiller sokaklar otoyollar... - Fotoğraf: 6
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Avrupa'nın kapısı haline geldi

Yaklaşık 80 bin nüfuslu Ceuta, Fas kıyılarında bulunuyor ve Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenlerin en önemli geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

İspanya'yı işgal ettiler: Avrupa alarma geçti! Sahiller sokaklar otoyollar... - Fotoğraf: 7
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Hükümetten kriz mesajı

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in bölgeyi ziyaret etmesi beklenirken, hükümet durumun kısa sürede kontrol altına alınacağını açıkladı. Yerel yönetimler ise Madrid'i geç müdahale etmekle eleştirdi.

İspanya'yı işgal ettiler: Avrupa alarma geçti! Sahiller sokaklar otoyollar... - Fotoğraf: 8
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Göçmen merkezleri doldu

Ceuta'daki kabul merkezlerinin kapasitesi aşılırken, binlerce kişinin geçici alanlarda bekletildiği bildirildi. Bölgedeki insani koşullar da tartışma konusu oldu.

İspanya'yı işgal ettiler: Avrupa alarma geçti! Sahiller sokaklar otoyollar... - Fotoğraf: 9
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Schengen tartışması başladı

Göç akınının ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya ile açık sınırları sağlayan Schengen düzenlemesini askıya alabileceklerini açıkladı. Açıklama Avrupa'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İspanya'yı işgal ettiler: Avrupa alarma geçti! Sahiller sokaklar otoyollar... - Fotoğraf: 10
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İspanya'dan İtalya'ya sert tepki

İspanya Dışişleri Bakanı José Luis Albares, İtalya'nın açıklamalarını eleştirerek göç krizinin siyasi malzeme yapılmaması gerektiğini söyledi. Albares, Avrupa dayanışması çağrısı yaptı.

İspanya'yı işgal ettiler: Avrupa alarma geçti! Sahiller sokaklar otoyollar... - Fotoğraf: 11
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Fas sınırında binlerce kişi bekliyor

Ceuta'ya geçemeyen binlerce göçmen, Fas'ın Fnideq kentinde beklemeye devam ediyor. Bölgede kadın ve çocukların da bulunduğu kalabalık grupların toplandığı bildirildi.

İspanya'yı işgal ettiler: Avrupa alarma geçti! Sahiller sokaklar otoyollar... - Fotoğraf: 12
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Tazyikli su ve çatışmalar

Fas güvenlik güçleri yeni geçişleri engellemek için göçmenlere tazyikli suyla müdahale etti. Yaşanan olaylarda çok sayıda araç ateşe verilirken sınır hattında çatışmalar çıktı.

İspanya'yı işgal ettiler: Avrupa alarma geçti! Sahiller sokaklar otoyollar... - Fotoğraf: 13
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Avrupa yeni göç dalgasını tartışıyor

Ceuta'daki kriz yalnızca İspanya'yı değil tüm Avrupa'yı alarma geçirdi. Schengen'in geleceği, sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele önümüzdeki günlerde Avrupa siyasetinin en önemli gündemlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

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