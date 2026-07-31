İspanya'yı işgal ettiler: Avrupa alarma geçti! Sahiller sokaklar otoyollar...
Faslı göçmenler İspanya'yı Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da işgal ettiler. İtalya Schengen düzenlemesini askıya alabileceklerini açıklarken Avrupa alarma geçti! Cebelitarık üzerinden baskın yapan Faslılar sahiller, sokaklar, otoyollar her yerdeler.
Fas'tan binlerce göçmenin yüzerek ulaştığı İspanya'nın Ceuta kenti göç krizinin yeni merkezi oldu. İspanya bölgeye asker gönderirken, İtalya Schengen düzenlemesini askıya alabileceklerini açıkladı. İşte Avrupa'yı alarma geçiren gelişmeler...
Ceuta'da göç krizi patladı
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, Fas'tan gelen binlerce düzensiz göçmenin akınına uğradı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yüzlerce kişinin denizden yüzerek kıyıya ulaştığı görüldü.
Yaklaşık 3 bin kişi sınırı geçti
Reuters'ın aktardığına göre yalnızca bir günde Ceuta'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısı yaklaşık 3 bine ulaştı. Geçişler sırasında en az 15 göçmen yaşamını yitirdi.
Madrid asker sevk etti
Sınır güvenliğinin yetersiz kalmasının ardından İspanya hükümeti Ceuta'ya askeri birlik gönderdi. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
Yüksek Mahkeme kararı tartışılıyor
İspanya Yüksek Mahkemesi, Ceuta ve Melilla'ya ulaşan düzensiz göçmenlerin doğrudan Fas'a geri gönderilemeyeceğine hükmetmişti. Son yaşanan gelişmeler bu kararın yeniden tartışılmasına neden oldu.
Avrupa'nın kapısı haline geldi
Yaklaşık 80 bin nüfuslu Ceuta, Fas kıyılarında bulunuyor ve Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenlerin en önemli geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor.
Hükümetten kriz mesajı
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in bölgeyi ziyaret etmesi beklenirken, hükümet durumun kısa sürede kontrol altına alınacağını açıkladı. Yerel yönetimler ise Madrid'i geç müdahale etmekle eleştirdi.
Göçmen merkezleri doldu
Ceuta'daki kabul merkezlerinin kapasitesi aşılırken, binlerce kişinin geçici alanlarda bekletildiği bildirildi. Bölgedeki insani koşullar da tartışma konusu oldu.
Schengen tartışması başladı
Göç akınının ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya ile açık sınırları sağlayan Schengen düzenlemesini askıya alabileceklerini açıkladı. Açıklama Avrupa'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İspanya'dan İtalya'ya sert tepki
İspanya Dışişleri Bakanı José Luis Albares, İtalya'nın açıklamalarını eleştirerek göç krizinin siyasi malzeme yapılmaması gerektiğini söyledi. Albares, Avrupa dayanışması çağrısı yaptı.
Fas sınırında binlerce kişi bekliyor
Ceuta'ya geçemeyen binlerce göçmen, Fas'ın Fnideq kentinde beklemeye devam ediyor. Bölgede kadın ve çocukların da bulunduğu kalabalık grupların toplandığı bildirildi.
Tazyikli su ve çatışmalar
Fas güvenlik güçleri yeni geçişleri engellemek için göçmenlere tazyikli suyla müdahale etti. Yaşanan olaylarda çok sayıda araç ateşe verilirken sınır hattında çatışmalar çıktı.
Avrupa yeni göç dalgasını tartışıyor
Ceuta'daki kriz yalnızca İspanya'yı değil tüm Avrupa'yı alarma geçirdi. Schengen'in geleceği, sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele önümüzdeki günlerde Avrupa siyasetinin en önemli gündemlerinden biri olmaya hazırlanıyor.