İşte Galatasaray'da transfer gerçekleri: Okan Buruk Fransız futbolcuyu izledi ve beğendi

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Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, çarpıcı bilgiler aktardı. Sabuncuoğlu, Can Uzun için "Eintracht Frankfurt, tok satıcı rolünü oynamaya devam ediyor. Rüya görüyorlar ve 65 milyon euro istiyorlar. Galatasaray'ın önceliğinde başka 10 numaralar var. Eğer istediği isimlerden yanıt alamazlarsa 40 milyon euro civarı teklif yapacaklar" dedi.