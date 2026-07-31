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Halk TV Spor İşte Galatasaray'da transfer gerçekleri: Okan Buruk Fransız futbolcuyu izledi ve beğendi

İşte Galatasaray'da transfer gerçekleri: Okan Buruk Fransız futbolcuyu izledi ve beğendi

Galatasaray'ın transferinde gündeminde olan futbolcularla ilgili gerçekler ortaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un izleyip de beğendiği Fransız futbolcu da belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
İşte Galatasaray'da transfer gerçekleri: Okan Buruk Fransız futbolcuyu izledi ve beğendi - Fotoğraf: 1
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Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, gündemindeki futbolcularla ilgili gerçekler de ortaya çıktı.

İşte Galatasaray'da transfer gerçekleri: Okan Buruk Fransız futbolcuyu izledi ve beğendi - Fotoğraf: 2
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Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, çarpıcı bilgiler aktardı. Sabuncuoğlu, Can Uzun için "Eintracht Frankfurt, tok satıcı rolünü oynamaya devam ediyor. Rüya görüyorlar ve 65 milyon euro istiyorlar. Galatasaray'ın önceliğinde başka 10 numaralar var. Eğer istediği isimlerden yanıt alamazlarsa 40 milyon euro civarı teklif yapacaklar" dedi.

İşte Galatasaray'da transfer gerçekleri: Okan Buruk Fransız futbolcuyu izledi ve beğendi - Fotoğraf: 3
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Musiala'yı yalanladığını da hatırlatan Sabuncuoğlu, GS Gazete'deki habere göre; "Ama yalanlanıp gerçekleşen çok transfer gördük" diye konuştu.

İşte Galatasaray'da transfer gerçekleri: Okan Buruk Fransız futbolcuyu izledi ve beğendi - Fotoğraf: 4
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Sabuncuoğlu, "Alman basını, Jamal Musiala'yı dokunulmaz görüyor ama ben görmüyorum. Bayern Münih bence kiralayacak herhangi bir takıma. Çünkü Musiala, geçen seneki sakatlığının izlerini vücudunda görüyor. Eylülün başında yüzde 100 hazır olacak" dedi.

İşte Galatasaray'da transfer gerçekleri: Okan Buruk Fransız futbolcuyu izledi ve beğendi - Fotoğraf: 5
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Galatasaray'ın yüksek profilli oyuncu istediğini belirten Sabuncuoğlu, "Menajeri Christian Schmid aynı zamanda Can Uzun'un menajeri ve 2 aydır Galatasaraylı yetkililerle görüşüyor" iddiasında bulundu.

İşte Galatasaray'da transfer gerçekleri: Okan Buruk Fransız futbolcuyu izledi ve beğendi - Fotoğraf: 6
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Sabuncuoğlu şöyle devam etti: "Franculino Dju, Galatasaray'ın gündeminde ama Midtjylland, 30 milyon euro üzeri istiyor. Ponomarenko konusunda Kiev biraz geri adım atarsa Galatasaray bu işin üzerine gidecek."

İşte Galatasaray'da transfer gerçekleri: Okan Buruk Fransız futbolcuyu izledi ve beğendi - Fotoğraf: 7
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"Ağustosun ilk haftasında Galatasaray harekete geçecek. Portekiz Ligi takımlarından Alverca forması terleten Fransız sol stoper Bastien Meupiyou, Galatasaray'a önerildi. Okan Hoca kendisini izledi ve çok beğendi."

Galatasaray Transfer Dursun Özbek Okan Buruk
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