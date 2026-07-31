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Halk TV Spor Hazır mısın Türkiye! Filenin Sultanları yine sahnede: Rakipleri ve maç programı belli oldu

Hazır mısın Türkiye! Filenin Sultanları yine sahnede: Rakipleri ve maç programı belli oldu

Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı yeni bir sınavın eşiğinde. Hazır mısın Türkiye! Filenin Sultanları yine sahnede: Rakipleri ve maç programı belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Hazır mısın Türkiye! Filenin Sultanları yine sahnede: Rakipleri ve maç programı belli oldu - Fotoğraf: 1
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Hazır mısın Türkiye! Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ni kazanmasının ardından Avrupa Şampiyonası’nda sahne alacak.

Hazır mısın Türkiye! Filenin Sultanları yine sahnede: Rakipleri ve maç programı belli oldu - Fotoğraf: 2
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Filenin Sultanları, 2023 yılındaki şampiyonluğun ardından turnuvaya son şampiyon unvanı ile çıkacak.

Hazır mısın Türkiye! Filenin Sultanları yine sahnede: Rakipleri ve maç programı belli oldu - Fotoğraf: 3
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RAKİPLER VE MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

21 Ağustos – 6 Eylül tarihleri arasında oynanacak olan ve Türkiye, Çekya, Azerbaycan ile İsveç’in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın maç takvimi belli oldu.

Hazır mısın Türkiye! Filenin Sultanları yine sahnede: Rakipleri ve maç programı belli oldu - Fotoğraf: 4
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Ayrıca Ay yıldızlıların 24 kişilik geniş kadrosu da açıklandı.

Hazır mısın Türkiye! Filenin Sultanları yine sahnede: Rakipleri ve maç programı belli oldu - Fotoğraf: 5
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EBRAR VE DERYA GERİ DÖNDÜ

Sakatlıkları nedeniyle Milletler Ligi’nde forma giyemeyen Ebrar Karakurt ve Derya Cebecioğlu 24 kişilik geniş kadroda yer aldı.

Hazır mısın Türkiye! Filenin Sultanları yine sahnede: Rakipleri ve maç programı belli oldu - Fotoğraf: 6
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SİMGE AKÖZ DE KADRODA

Özel izin nedeniyle Milletler Ligi’nde bulunmayan Filenin Sultanları’nın tecrübeli ismi Simge Aköz de geniş kadroda yer aldı.

Hazır mısın Türkiye! Filenin Sultanları yine sahnede: Rakipleri ve maç programı belli oldu - Fotoğraf: 7
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın Avrupa Şampiyonası kadrosu şu şekilde:

Hazır mısın Türkiye! Filenin Sultanları yine sahnede: Rakipleri ve maç programı belli oldu - Fotoğraf: 8
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Pasörler: Elif Şahin, Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Arelya Karasoy
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Defne Başyolcu, Aylin Acar, Tutku Burcu Yüzgenç
Smaçörler: Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin
Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Sinead Jack-Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Ezel Balık
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme, Simge Aköz, Melis Yılmaz

Hazır mısın Türkiye! Filenin Sultanları yine sahnede: Rakipleri ve maç programı belli oldu - Fotoğraf: 9
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MAÇ TAKVİMİ

Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

Hazır mısın Türkiye! Filenin Sultanları yine sahnede: Rakipleri ve maç programı belli oldu - Fotoğraf: 10
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21 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Almanya

Filenin Sultanları Milli Takım
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