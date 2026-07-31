Hazır mısın Türkiye! Filenin Sultanları yine sahnede: Rakipleri ve maç programı belli oldu
Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı yeni bir sınavın eşiğinde. Hazır mısın Türkiye! Filenin Sultanları yine sahnede: Rakipleri ve maç programı belli oldu.
Hazır mısın Türkiye! Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ni kazanmasının ardından Avrupa Şampiyonası’nda sahne alacak.
Filenin Sultanları, 2023 yılındaki şampiyonluğun ardından turnuvaya son şampiyon unvanı ile çıkacak.
RAKİPLER VE MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU
21 Ağustos – 6 Eylül tarihleri arasında oynanacak olan ve Türkiye, Çekya, Azerbaycan ile İsveç’in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın maç takvimi belli oldu.
Ayrıca Ay yıldızlıların 24 kişilik geniş kadrosu da açıklandı.
EBRAR VE DERYA GERİ DÖNDÜ
Sakatlıkları nedeniyle Milletler Ligi’nde forma giyemeyen Ebrar Karakurt ve Derya Cebecioğlu 24 kişilik geniş kadroda yer aldı.
SİMGE AKÖZ DE KADRODA
Özel izin nedeniyle Milletler Ligi’nde bulunmayan Filenin Sultanları’nın tecrübeli ismi Simge Aköz de geniş kadroda yer aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın Avrupa Şampiyonası kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Elif Şahin, Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Arelya Karasoy
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Defne Başyolcu, Aylin Acar, Tutku Burcu Yüzgenç
Smaçörler: Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin
Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Sinead Jack-Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Ezel Balık
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme, Simge Aköz, Melis Yılmaz
MAÇ TAKVİMİ
Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:
21 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Letonya
23 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Slovenya
24 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Macaristan
26 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Almanya