Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kuzeyden geldi bırakmıyor: Fırtına 5 bölgede kopacak hızı 70 kilometreye çıkacak

Kuzeyden geldi bırakmıyor: Fırtına 5 bölgede kopacak hızı 70 kilometreye çıkacak

Kuzeyin serinleten rüzgarı poyraz geçtiğimiz salı günü geldi; yurdu bırakmıyor. Gün içinde şiddeti zaman zaman artacak fırtına 5 bölgede kopacak; saatteki hızı 70 kilometreye kadar çıkacak. Meteoroloji vatandaşları hazırlıklı olması için uyardı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:
Kuzeyden geldi bırakmıyor: Fırtına 5 bölgede kopacak hızı 70 kilometreye çıkacak - Fotoğraf: 1
1 10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

Kuzeyden geldi bırakmıyor: Fırtına 5 bölgede kopacak hızı 70 kilometreye çıkacak - Fotoğraf: 2
2 10

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Günün en yüksek sıcaklıkları Güneydoğu Anadolu'da 43 dereceye kadar çıkarken, Akdeniz ve Ege'de de termometreler 36-39 dereceyi gösterecek.

Kuzeyden geldi bırakmıyor: Fırtına 5 bölgede kopacak hızı 70 kilometreye çıkacak - Fotoğraf: 3
3 10

Günün yağışlı bölgeleri Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu olacak. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Kuzeyden geldi bırakmıyor: Fırtına 5 bölgede kopacak hızı 70 kilometreye çıkacak - Fotoğraf: 4
4 10

Meteoroloji, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de ise fırtınamsı rüzgar beklendiğini açıkladı. Dalga yüksekliğinin Marmara ve Ege'de yer yer 3 ila 3,5 metreye ulaşabileceği belirtildi.

Kuzeyden geldi bırakmıyor: Fırtına 5 bölgede kopacak hızı 70 kilometreye çıkacak - Fotoğraf: 5
5 10

Marmara Bölgesi genelinde hava açık olacak. Ancak Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında rüzgarın 40-60 kilometre, Balıkesir ve Çanakkale'de ise yer yer 70 kilometre hıza ulaşan kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuzeyden geldi bırakmıyor: Fırtına 5 bölgede kopacak hızı 70 kilometreye çıkacak - Fotoğraf: 6
6 10

Meteoroloji, Marmara, Ege, İç Anadolu, Orta Karadeniz ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini açıkladı. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve benzeri olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Kuzeyden geldi bırakmıyor: Fırtına 5 bölgede kopacak hızı 70 kilometreye çıkacak - Fotoğraf: 7
7 10

Ege Bölgesi'nde yağış beklenmezken kuzey kesimlerde kuvvetli rüzgar etkisini gösterecek. Özellikle İzmir ve Manisa çevrelerinde rüzgarın zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.

Kuzeyden geldi bırakmıyor: Fırtına 5 bölgede kopacak hızı 70 kilometreye çıkacak - Fotoğraf: 8
8 10

İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden 30 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar esecek. Bu bölgelerde ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Kuzeyden geldi bırakmıyor: Fırtına 5 bölgede kopacak hızı 70 kilometreye çıkacak - Fotoğraf: 9
9 10

Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa'da rüzgarın yer yer 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Ayrıca Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa'nın batısı ile İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Akdeniz'in iç kesimlerinde de kuvvetli rüzgar gün boyunca etkisini sürdürecek.

Kuzeyden geldi bırakmıyor: Fırtına 5 bölgede kopacak hızı 70 kilometreye çıkacak - Fotoğraf: 10
10 10

Günün hava sıcaklıkları şu şekilde:

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile Giresun, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Marmara, Kuzey ve Orta Ege'de fırtına; Batı Karadeniz ile Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusu 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, güneyinde 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, öğle saatlerine kadar 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta ve Kuzey Ege yer yer 2,5 ila 3,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Do ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

Hava Durumu Meteoroloji Fırtına
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro