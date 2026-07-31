Son Dakika | YENİ Parti'yi bağış yağmuruna tuttular: İşte iki günlük bilanço

YENİ Partili Özgür Ceylan, çarşamba günü başlatılan kampanyada toplanan bağış miktarını kamuoyuyla paylaştı.

İlk 48 saatte 85 bin 975 yurttaşın YENİ Parti'ye maddi destekte bulunduğunu belirten YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, toplam bağışın 182 milyon 68 bin 243 liraya ulaştığını açıkladı.

YENİ PARTİ’NİN BAĞIŞ KAMPANYASINA YURTTAŞLARDAN BÜYÜK DESTEK

Partiye destekte bulunan yurttaşlara teşekkür eden Ceylan, günlük bilançoyu kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

YENİ Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın X paylaşımı (31 Temmuz 2026)

İKİ GÜNLÜK BİLANÇO AÇIKLANDI

YENİ Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Değerli Vatandaşlarımız; YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 48 saatte 85.975 vatandaşımız tarafından 182.068.243 TL bağışta bulunulmuştur. Bu büyük ve yeni yürüyüşe destek olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili bilgileri şeffaflıkla açıklamaya devam edeceğiz. Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz."