Son Dakika | YENİ Parti'nin kurucu İstanbul İl Başkanı belli oldu
Son dakika haberi... YENİ Parti'nin kurucu İstanbul İl Başkanı olarak Özgür Çelik görevlendirildi.
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Özgür Özel ile CHP'den istifa eden 90 milletvekilinin kurduğu YENİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığına Özgür Çelik getirildi.
YENİ PARTİ İSTANBUL'UN KURULUŞ İŞLEMLERİ 3 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK
İstanbul'da il yönetimi ve ilçe başkanlıklarının kuruluş işlemleri 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar tamamlanacak.
İSTANBUL'DA CHP'NİN 36 İLÇE YÖNETİMİ YENİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile İstanbul'daki CHP'li 36 ilçe başkanı partiden istifa etmiş ve YENİ Parti'ye katılma kararı almıştı.
KURULTAY TAKVİMİ DE NETLEŞTİ
Öte yandan YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından düzenleyeceği ilk kurultayın tarihi de netleşti. Özgür Özel liderliğinde kurulan partinin ilk etapta 9 Ağustos'a kadar 60 ilde örgütlenmesini tamamlaması, kalan 21 ilin de ekim ayına kadar hazırlanmasıyla kurultay sürecinin tamamlanması hedefleniyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi