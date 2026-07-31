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Halk TV Spor Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi öncesi müjde: Beklenen oldu

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi öncesi müjde: Beklenen oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz'la eşleşen Fenerbahçe'de Vedat Muriqi dönüyor. Kosovalı golcü şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi öncesi müjde: Beklenen oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Gornik Zabrze'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe toplam skorda 2-1 üstünlük sağlayarak bir üst tura yükseldi.

VEDAT MURIQI GERİ DÖNÜYOR

3. ön eleme turunda Sturm Graz'la eşleşen sarı-lacivertlilerde çalışmalar başlarken müjdeli bir haber geldi. Sezon öncesi kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle Gornik Zabrze maçlarında yer alamayan Vedat Muriqi geri dönmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi öncesi müjde: Beklenen oldu - Resim : 1

STURM GRAZ MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEK

Tedavisi devam eden Kosovalı golcünün önümüzdeki günlerde takımla birlikte çalışmaya başlaması bekleniyor. Muriqi şans verilmesi halinde Sturm Graz maçlarında oynayabilecek.

Tur öncesi listeyi UEFA'ya bildiren Fenerbahçe, Levent Mercan'ı çıkarıp Vedat Muriqi'yi dahil etti.

STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki ilk maç 5 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 11 Ağustos Salı günü Avusturya'da olacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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