Meteoroloji son günleri açıkladı: Yurdu terk edecek
Meteoroloji yurdun büyük kesiminde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın son günlerini açıkladı. Serinleten poyraz yurdu terk edecek sıcaklık yükselişe geçecek. Hafta ortasında Ege açıklarında rüzgar görülse de karada normal seyredecek.
Meteoroloji son günleri açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük ve haftalık hava durumu değerlendirmesine göre, yurdun batı, iç, kuzey ve güney dahil büyük kesiminde etkili olan kuvvetli poyraz rüzgarının etkisi azalacak. Poyraz son günlerini yaşarken yurdu terk etmesiyle sıcaklıklar artışa geçecek.
Gün içinde ise sıcaklıkların genel olarak önemli bir değişiklik göstermemesi bekleniyor.
Sıcaklıklar yeniden yükselecek
Hafta başında sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, ilerleyen günlerde özellikle batı ve iç kesimlerde sıcaklıkların yeniden yükselmesi öngörülüyor.
Cumartesi günü hava nasıl olacak?
Cumartesi günü yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Kuzeydoğu kesimlerinde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu hava görülecek.
Marmara'da kuvvetli rüzgar
Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgarın hızının saatte 30 ila 50 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da sıcaklık 29 derece
İstanbul'da cumartesi günü havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Kentte sıcaklığın 29 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.
Ege sıcak geçecek
Ege Bölgesi'nde hafta sonu yağış beklenmiyor. Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava etkili olacak. İzmir'de sıcaklığın 37 dereceye ulaşması bekleniyor.
İç Anadolu'da açık hava
İç Anadolu Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Ankara'da 30, Eskişehir'de 31, Konya'da 30 derece sıcaklık öngörülüyor.
Akdeniz'de sıcak hava
Akdeniz'de de güneşli hava etkisini sürdürecek. Antalya'da 37, Adana'da 36, Hatay'da 35 derece sıcaklık tahmin ediliyor.
Karadeniz'de sağanak var
Karadeniz'in doğusunda yağışlı hava etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Doğu Anadolu'da da yağış görülecek
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğusunda yerel sağanak görülebilecek.
Güneydoğu kavrulacak
Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenmiyor. Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Diyarbakır'da 43, Şanlıurfa'da 42, Mardin'de 40 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yarında etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Pazar günü de poyraz etkili
Pazar günü Marmara'da kuzeydoğulu rüzgar etkisini sürdürecek. Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava beklenirken İstanbul'da sıcaklığın 29 derece olması öngörülüyor.
Poyraz yurdu terk edecek
Pazartesi günü yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar yüksek seyrederken Denizli'de 38, İzmir'de 37, Adana'da 36 derece tahmin ediliyor.
Pazar günü son kez kuvvetli etkisini hissedecek poyraz, hafta ortasında Ege'de İzmir açıklarında görülecek. Karada büyük bir etki yaratması şu an için beklenmiyor.
İstanbul kavrulacak
İstanbul poyrazın etkisini kaybetmesiyle sıcaklık değerlerinde artış yaşayacak.
Hafta içinde kuzeydoğu yönlü rüzgar hafif esintilerle sürecek.
Sıcaklık yükselişe geçecek
Meteoroloji'nin 1-7 Ağustos tarihleri arasındaki tahmin haritasına göre, hafta sonu etkili olan kuzeydoğulu rüzgarların ardından sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Yağışların ise ağırlıklı olarak kuzeydoğu kesimlerinde görülmesi öngörülüyor.
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?
Meteoroloji uzmanları "Bugün hava kaç derece olacak?" sorusun bölge bölge il il şu yanıtı verdi:
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 40°C
Az bulutlu
VAN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta ve Kuzey Ege yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 0,75 m, Görüş: İyi.