Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer telefonu: Okan Buruk net bir şekilde açıkladı

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Gazeteci İbrahim Seten, 343 Digital'de yaptığı açıklamada "Fenerbahçe tarafı, Abdullah Kavukcu'yu arayıp, 'Leao transferinde siz de var mısınız?' diye soruyor. Abdullah Kavukcu ise, 'Biz varız. Kiralık ve satın alma zorunluluğu içermeyen opsiyonlu bir teklif sunduk' diyor" ifadelerini kullandı.