Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer telefonu: Okan Buruk net bir şekilde açıkladı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer telefonu ortaya çıktı. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Musiala açıklaması yaptı.
Fenerbahçe ile Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, Milan'da forma giyen Rafael Leao ile ilgili iki kulüp arasında telefon görüşmesi yapıldığı ileri sürüldü.
Gazeteci İbrahim Seten, 343 Digital'de yaptığı açıklamada "Fenerbahçe tarafı, Abdullah Kavukcu'yu arayıp, 'Leao transferinde siz de var mısınız?' diye soruyor. Abdullah Kavukcu ise, 'Biz varız. Kiralık ve satın alma zorunluluğu içermeyen opsiyonlu bir teklif sunduk' diyor" ifadelerini kullandı.
Seten, "Milan, Fenerbahçe'nin teklifini yükseltmek istiyor ancak süreç dengeli ilerliyor. Fenerbahçe ile Milan arasındaki rakam farkının da çok fazla olmadığını söyleyelim. Galatasaray isterse Leao'yu alır" dedi. Seten ayrıca şu bilgileri verdi:
"Galatasaray’da bir transfer paniği var. Bu panik sadece Dursun Özbek’te yok. Dursun Özbek, panikle değil, doğru olanı alalım mantığıyla hareket etmek istiyor."
"Lucumi transferiyle alakalı, futbolcunun alınmasını isteyen asıl kişi Mehmet Özbek. Okan Buruk da transfere sıcak bakıyormuş. Son dakikada çok bekletilen Lemina imzalıyor. Bu, Dursun Özbek’in inisiyatifiyle oluyor. O yüzden transfer gerçekleşmiyor."
"Salı günü Okan Buruk ile mesajlaştım. Kendisine sorduğumda Musiala konusunu çok net bir şekilde yalanladı. Bu konuda bir mağduriyet yaratmanın anlamı olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın böyle bir gündemi yok."
"Galatasaray tarafı, '100 milyon euro versek bile alamayız" diyor. Oktay Ercan, oyuncuyu Westerlo için mi alacak? Başkan Dursun Özbek de 'Benimle alakası yok' diyor."