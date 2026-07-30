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Halk TV Spor Zehra Güneş VakıfBank'tan ayrılacak mı? Transfer açıklaması

Zehra Güneş VakıfBank'tan ayrılacak mı? Transfer açıklaması

VakıfBank'ın kaptanı Zehra Güneş, VakıfBank'la ilgili konuştu ve transfer açıklaması yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Zehra Güneş VakıfBank'tan ayrılacak mı? Transfer açıklaması

Milli voleybolcu Zehra Güneş, hem milli takım, hem de takımı VakıfBank'la ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş, Sports Digitale'in sorularını yanıtlarken dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Zehra Güneş, "Los Angeles 2028. O olimpiyat altını gelecek mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

Zehra Güneş VakıfBank'tan ayrılacak mı? Transfer açıklaması - Resim : 2
"En son Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımızda sıradaki hedefiniz ne istiyorsunuz diye sorulmuştu bana röportajda. VNL şampiyonluğu demiştim, gerçek oldu. Tabii ki de olimpiyatlarda kürsüde bulunmaktan öte altın madalyayı hedefliyoruz. Umarım bunu da hep birlikte kutlayabiliriz. Şu an önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. Şimdi de bu röportajda öyle söyleyeyim. Umarım Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alabiliriz ülkemizde."

"BUNU SÜRDÜRMEK İSTİYORUM"

Zehra Güneş transferle ilgili bir soruyu da yanıtladı. "Kulüp kariyerinin tamamı boyunca Vakıfbank'taydın, kaptanlığa da ulaştın. Vakıfbank'ın senin hayatına kattıklarını anlatır mısın ? Hiç yurt dışında oynamayı düşündün mü?" sorusu üzerine şunları söyledi:
"Şu an Vakıfbank'ın kaptanlığını yapıyorum. Çok mutluyum. Elimden geldiğince bunu sürdürmek istiyorum.

Zehra Güneş VakıfBank'tan ayrılacak mı? Transfer açıklaması - Resim : 3
Vakıfbank'ın yeri benim için çok ayrı. Gerçekten ikinci ailem. A'dan Z'ye benim üstümde emeği olan ve bu yolda yürümemi sağlayan, sağlamlaştıran herkese çok teşekkürlerimi iletiyorum.
Sadece kısa bir kelimeyle özetlemek istersem Vakıfbank benim için ailem. Benim yolculuğum Vakıfbank'ta başladı, Vakıfbank'ta doğdum. Vakıfbank'ın bana verdiği bu emekler sayesinde milli takımda böyle bir noktada bulunabildim. O yüzden buna olanak sağlayan herkese teşekkür ederim."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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