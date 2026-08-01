İmamoğlu'nun tutukluluğunun 500'üncü günü! YENİ Parti'den dayanışma yürüyüşü

Özgür Özel, YENİ Parti Genel Başkanı olarak İstanbul'da düzenlediği ilk kitlesel etkinlikte şunları söyledi:

"Bugün 19 Mart Darbesi'nin 500. günü. 500 gündür üç değerli arkadaşımız tutuklu. Bu tutuklamanın dördüncü gününde kurulan sandıklarda millet, Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlemişti.

Bugün Ekrem Başkan'ın siyasete başladığı, ilçe başkanlığı yaptığı, belediye başkanlığı yaptığı ve sonra da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu; mazbatası iptal edildiği gün kürsüye çıkıp kolları sıvadığı Beylikdüzü'ndeyiz. Buradan hem kendisini selamlıyoruz. Ancak bu büyük kalabalık ne partimize ne benim şahsıma ne Ekrem Başkan'a... Bu büyük kalabalık, Türkiye'nin yarınlarını kurtarma umuduna milletin gelip damgasını vurmasıdır.

Çok anlamlı bir günde burada birlikteyiz. Sevgili Dilek Kaya İmamoğlu'yla birlikte, İstanbul'un defalarca seçilmiş, yerine kayyum atanmış il başkanı, bu kez yeni partinin kurucu il başkanı olarak burada. Yine çok sayıda arkadaşımız bugün burada. Gençlik Kolları Genel Başkanı, İstanbul Gençlik Kolları Başkanı... Örneğin Disiplin Kurulu Başkanımız Taşkın Özer'in memleketi burası. Bütün darbeler bizi yıldıramadı ve yeni partimizi kurduk."