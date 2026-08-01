İmamoğlu'nun tutukluluğunun 500'üncü günü! YENİ Parti'den dayanışma yürüyüşü
Belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık ve Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğunun 500'üncü gününde YENİ Parti dayanışma yürüyüşü düzenliyor. Beylikdüzü'nde gerçekleşen yürüyüşe Genel Başkan Özgür Özel'in yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının üzerinden 500 gün geçti.
19 Mart 2025'te gözaltına alınan ve 23 Mart 2025'te tutuklanan belediye başkanları için YENİ Parti tarafından dayanışma yürüyüşü düzenliyor.
YENİ PARTİ'DEN TUTUKLU BAŞKANLAR İÇİN DAYANIŞMA YÜRÜYÜŞÜ
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel önderliğinde Beylikdüzü Belediyesi önünde başlayan yürüyüşe yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.
Ayrıntılar geliyor...
ÖZGÜR ÖZEL'DEN YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI OLARAK İSTANBUL'DA İLK KİTLESEL EYLEM
Özgür Özel, YENİ Parti Genel Başkanı olarak İstanbul'da düzenlediği ilk kitlesel etkinlikte şunları söyledi:
"Bugün 19 Mart Darbesi'nin 500. günü. 500 gündür üç değerli arkadaşımız tutuklu. Bu tutuklamanın dördüncü gününde kurulan sandıklarda millet, Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlemişti.
Bugün Ekrem Başkan'ın siyasete başladığı, ilçe başkanlığı yaptığı, belediye başkanlığı yaptığı ve sonra da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu; mazbatası iptal edildiği gün kürsüye çıkıp kolları sıvadığı Beylikdüzü'ndeyiz. Buradan hem kendisini selamlıyoruz. Ancak bu büyük kalabalık ne partimize ne benim şahsıma ne Ekrem Başkan'a... Bu büyük kalabalık, Türkiye'nin yarınlarını kurtarma umuduna milletin gelip damgasını vurmasıdır.
Çok anlamlı bir günde burada birlikteyiz. Sevgili Dilek Kaya İmamoğlu'yla birlikte, İstanbul'un defalarca seçilmiş, yerine kayyum atanmış il başkanı, bu kez yeni partinin kurucu il başkanı olarak burada. Yine çok sayıda arkadaşımız bugün burada. Gençlik Kolları Genel Başkanı, İstanbul Gençlik Kolları Başkanı... Örneğin Disiplin Kurulu Başkanımız Taşkın Özer'in memleketi burası. Bütün darbeler bizi yıldıramadı ve yeni partimizi kurduk."
"CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU"
Alkışlar ve ıslıklarla başlayan yürüyüşte yurttaşlar hep bir ağızdan "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları attı.
YÜRÜYÜŞ BELEDİYE ÖNÜNDEN BAŞLADI
Yüzlerce yurttaşın katılım sağladığı yürüyüş Beylikdüzü Belediyesi önünden başladı.
Yürüyüşe Özgür Özel'in yanı sıra Yeni Parti Kurucu İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Özkan ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da katıldığı görüldü.