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Halk TV Türkiye Son Dakika | Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tutuklama talebi

Son Dakika | Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tutuklama talebi

Son dakika haberi... Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Son Dakika | Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tutuklama talebi
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Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Ceyhun Ünlü ve Adem Altıntaş hakkında ise adli kontrol talep edildi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİNE OPERASYON

2024 Yerel Seçimleri'nde yüzde 49,9 oyla Üsküdar Belediye Başkanı seçilen CHP'li Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında beraberindeki 5 kişi ile çarşamba günü (29 Temmuz) gözaltına alınmıştı.

Son Dakika | Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tutuklama talebi - Resim : 1
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş
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SİNEM DEDETAŞ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Bugün Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edilen şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık; Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan hakkında tutuklama talep ederken Ceyhun Ünlü ile Adem Altıntaş hakkında ise adli kontrol talep etti.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Üsküdar Tutuklama Belediye Başkanı
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