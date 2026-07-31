Son Dakika | Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tutuklama talebi
Son dakika haberi... Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Ceyhun Ünlü ve Adem Altıntaş hakkında ise adli kontrol talep edildi.
ÜSKÜDAR BELEDİYESİNE OPERASYON
2024 Yerel Seçimleri'nde yüzde 49,9 oyla Üsküdar Belediye Başkanı seçilen CHP'li Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında beraberindeki 5 kişi ile çarşamba günü (29 Temmuz) gözaltına alınmıştı.
SİNEM DEDETAŞ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
Bugün Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edilen şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık; Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan hakkında tutuklama talep ederken Ceyhun Ünlü ile Adem Altıntaş hakkında ise adli kontrol talep etti.