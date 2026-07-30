"AKP'ye geçeceğime paşa paşa yatarım" demişti: İzmit Belediye Başkanı Hürriyet YENİ Parti'ye geçiyor

CHP'den YENİ Parti'ye katılımlar sürerken YENİ Parti Genel Başkanı Yaşar Tüzün, tutuklu CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan'ın da kendileriyle birlikte olduğunu açıkladı.

İzmit Belediye Meclisinde yapılan ve CHP'li Lütfü Oğuz'un kazandığı Belediye Başkan Vekili seçiminin ardından gazetecilere Hürriyet'in cezaevinden YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yazdığı mektubu gösteren Tüzün, "Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet, kendi el yazısıyla Sayın Genel Başkanımıza bir mektup yazarak Yeni Parti’de birlikte olduğunu ilan etmiştir." dedi.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI HÜRRİYET'TEN YENİ PARTİ'YE DESTEK

Toplamda 217 belediye başkanının CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılacağını kamuoyuyla paylaşan Tüzün, "Bugünlerde kamuoyunda çok konuşulan ve toplamda 217 belediye başkanı CHP’den istifa ederek bugün itibarıyla yeni partimize üye olacaklardır." derken bu sayının önümüzdeki günlerde artacağını ifade etti.

Özgür Özel - Fatma Kaplan Hürriyet

"Bugün burada bir gerçeği İzmit halkıyla paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullanan Tüzün, Hürriyet'in tavrını şöyle açıkladı:

"Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet, kendi el yazısıyla bir mektup yazarak, Sayın Genel Başkanımızı tebrik edip aynı düşünce, aynı mantık ve aynı anlayışla Sayın Genel Başkanımızın kurduğu Yeni Parti’de birlikte olduğunu ilan etmiştir. Sayın Fatma Kaplan Hürriyet hakkında gerek sosyal medyada gerek yerel medyada gerekse ulusal medyada ‘CHP’de kalacak, cezaevinden çıkmak için AKP’yi tercih edecek’ anlayışını kullananlara verdiği en somut örnek ‘Ben burada yıllarca yatmaya razıyım ama AKP’ye asla geçmeyeceğim’ diyen yürekli bir kadındır."

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün

"YENİ PARTİ OLARAK DESTEĞE HAZIRIZ"

CHP'li Lütfü Obuz'un İzmit Belediye Başkan Vekili seçilmesi ile ilgili de değerlendirmede bulunan YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Dün yaptığımız basın toplantısında 22 belediye meclis üyemiz; adayımız kim olursa olsun, hangi arkadaşımız tarafından belirlenirse belirlensin onun arkasında duracağını, ona destek vereceğini ve sandıktan 22 oy çıkacağını söylemiştir ama maalesef İzmit’teki bazı yerel medya kuruluşları buna inanmadı, inanmak istemedi. ‘Bu seçilenler kendi aralarında anlaşamazlar, birbirine düşerler, aradan AKP’nin belediye başkan vekili adayı çıkar’ diyerek haberler yaptılar. Haklı olan kimdi? Haklı olan İzmit halkının 105 bin oyunu kendi namusu gibi, kendi şerefi gibi, kendi onuru gibi gören 22 değerli belediye meclis üyemize yürekten teşekkür ediyorum. Biz burada bugün yeni bir belediye başkanı seçmedik. Aynı zamanda 2029’da yapılacak olan belediye başkan adayımızı seçmedik. Biz bugün burada, ilk mahkemede cezaevinden çıkacak olan, o çıktığında bu koltuğuna oturacak olan sevgili Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet gelinceye kadar ona vekâlet edecek arkadaşı seçtik.

Lütfü Başkanımızın bilgisi, birikimi, tecrübesi gerçekten Sayın Hürriyet’i arattırmayacak, bize oy veren insanları utandırmayacak ve bundan sonraki yarım kalan hizmetleri tamamlayacak tecrübeye, bilgiye ve kuşkusuz bu donanıma sahip bir arkadaşımız. O nedenle bugün yapılan oylama sonucunda görevi devralan değerli başkanıma bundan sonraki görev süresi içerisinde üstün başarılar diliyorum. Yeni Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve heyetimiz olarak her türlü katkıyı, desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyor, kendisine başarılar diliyor, sizlere de katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." (ANKA)