Gözaltındaki Sinem Dedetaş'a büyük destek: Yurttaşlar belediye önüne akın etti

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, dün sabah yapılan ev baskını ile gözaltına alındı. Birçok kesimden Dedetaş'ın gözaltına alınmasına tepki gelirken Özgür Çelik, Üsküdarlıları belediye binası önüne çağırdı. Üsküdarlılar meydanda toplanarak "Üsküdarlılar iradesine sahip çıkıyor" ve "Hepimizi de içeri alsanız bu milletin yüzü gülmeyecek" yazılarının bulunduğu dövizlerle belediye binasına doğru yürüyüş gerçekleştirildi.

Dedetaş'ın gönderdiği mesajı kardeşi Gizem Serhan okudu:

"Sevgili Üsküdarlılar, beni merak etmeyin. Sizin oylarınızla seçildiğim ve ilkelerinizden taviz vermediğim için şu an yanınızda olamıyorum. Bayrağımızın dalgalandığı her yer görev yeridir. Beni tanıyorsunuz, kendimi anlatmama gerek yok. Sukunetim sizin sesiniz olsun. Her bir vatandaş bir lider gibi sorumluluk alarak kendi özgür iradesine ve cumhuriyete sahip çıksın. Bu ülke hepimizin. Biz Türkiye Cumhuriyet'inin onurlu vatandaşları olarak birbirmize güç vermeye ve umut olmaya devam edeceğiz.

Belirtmek isterim ki hesap vermek benim için yük değil makamım gereğidir. Ben orada olmasam da vizyonumuzun en iyi şekilde yansıtıldığını biliyorum.

Benim durduğum yerde durmaktan çekinenler olabilir. Ama ben bir cumhuriyet kadını olarak dimdik buradayım, korkmuyorum. Adalet için savaşan herkes burada."

Serhan'ın ardından Özgür Çelik söz aldı. Çelik şu ifadelerle Üsküdarlılara seslendi:

"Sinem Dedetaş başkanımız, Vatan Emniyet binasının bodrum katında, uyuşturucu kokularının içerisinde sizin selamınızı aldı. Üsküdar Meydanından buraya yürüyüş gerçekleştirdik. Her siyasi partiden Üsküdarlılar burada. EMEP, Sol Parti, HKP, Yeniden Refah, DEM Partililer burada. YENİ Partililer burada.

Sinem Dedetaş'a yapılan bu muamele Gayretullah'a dokunmaktadır. Sinem Dedetaş belediyedeki görevine bir an önce dönmelidir. 30 yıl sonra bir kadın Üsküdar'ı kazandı, bunu içlerine sindiremediler. Düzenli olarak Sinem Dedetaş başkanımızı hedef gösterdiler."