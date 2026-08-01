En sıcak günleri yaşatacak efsane geliyor! İstanbul'u şıpır şıpır terletecek Güneydoğu'yu kavuracak
En sıcak günleri yaşatacak efsane, Eyyam-ı Bahur geliyor! Türkiye'nin doğusuna Arap Yarımadası'ndan, batısına ise Afrika üzerinden giriş yapacak sıcak hava İstanbul'u şıpır şıpır terletecek Güneydoğu'yu kavuracak. 40 dereceyi aşacak tarih belli oldu.
Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmeleri Türkiye için kritik sıcakları ortaya koydu. Poyrazla serin seyreden hava durumunda değişiklik kapıda. Yılın en sıcak günlerini yaşatacak Eyyam-ı Bahur günleri geldi çattı.
İstanbul'da yüksek nemin bunaltıcı etkisi hissedilecek, Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. Tarih beli oldu; sıcak havanın Türkiye'nin doğusuna Arap Yarımadası'ndan, batısına ise Afrika üzerinden gelmesi bekleniyor.
En sıcak günleri yaşatacak efsane geliyor!
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, Eyyam-ı Bahur'un meteorolojide belirli tarihlere sahip resmi bir meteorolojik olay olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.
Atmosferik tahmin modellerinin, ağustosta Türkiye'nin önemli bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğini gösterdiğini aktaran Toros, sıcak hava dalgasının bölgelerde farklı etkiler yaratacağına dikkat çekti.
Güneydoğu'yu kavuracak
Sıcak havanın Türkiye'nin doğusuna Arap Yarımadası'ndan ulaşacağını belirten Toros, Güneydoğu Anadolu'da temel risk unsurunun yüksek hava sıcaklığı olacağını söyledi. Eyyam-ı Bahur sürecinde bölgede sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
İstanbul'u şıpır şıpır terletecek
İstanbul ve Marmara'nın kıyı kesimlerinde ise sıcaklığın yanı sıra yüksek nem bunaltıcı hava koşullarını artıracak. Toros, nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha fazla artacağını belirtti.
Toros'un verdiği tahminlere göre İstanbul'da sıcaklık 30-32 derecelere çıkacak. Sıcaklıkların Türkiye genelinde de mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
Beton ve asfalt gibi yüzeyler gün boyunca depoladıkları ısıyı gece atmosfere geri veriyor. Bu durum şehir merkezlerinin kırsal alanlara göre daha sıcak kalmasına neden oluyor. Toros, bu etkinin "şehir ısı adası" olarak tanımlandığını belirtti.
Sıcak hava dalgasının Türkiye'nin doğusunda Arap Yarımadası, batısında ise Afrika kaynaklı olması bekleniyor. Bu nedenle sıcaklığın etkisi bölgelere göre farklı hissedilecek. Geçen yıl Eyyam-ı Bahur sıcaklarının tüm yurtta etkili olduğunu belirten Toros, sıcaklık rekorlarının kırıldığını da hatırlattı.
Toros, kısa süreli sıcak hava dalgaları ile iklim değişikliğinin birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı. Tek bir sıcak dönemin doğrudan iklim değişikliğinin kanıtı olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Toros, uzun yıllara ait gözlemlerin ise Türkiye'de belirgin bir ısınma eğilimi bulunduğunu ortaya koyduğunu söyledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 249 istasyondan elde ettiği verilere göre Türkiye'nin ortalama sıcaklığı 1970-1980 döneminde 12,7 dereceyken, 2014-2025 döneminde 14,4 dereceye yükseldi. İki dönem arasında yaklaşık 1,7 derecelik artış yaşandı.
Türkiye'nin kayıtlardaki en sıcak yılı 15,3 derece ortalamayla 2024, en soğuk yılı ise 11,4 dereceyle 1992 oldu. Doğrusal eğilim hesaplarının da uzun dönemli sıcaklık artışına işaret ettiği belirtildi.
Toros, Türkiye'nin uzun dönemli ısınma eğiliminin küresel iklim değişikliğiyle uyumlu olduğunu ifade etti. Sıcak hava dalgalarının gelecekte daha sık, daha uzun süreli ve daha etkili yaşanabileceğine dikkat çekti.
Bu durumun toplum, şehirler, su kaynakları, tarım ve enerji sistemi açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini belirten Toros, sıcak hava dalgalarının yalnızca termometrede görülen sıcaklık değerlerinden ibaret olmadığını söyledi.
Özellikle büyük şehirlerde yeşil alanların artırılması, gölgelendirme uygulamalarının yaygınlaştırılması ve şehir planlamasında ısı birikimini azaltacak çözümlerin önem taşıdığına dikkat çekildi.
Halk arasında Eyyam-ı Bahur olarak adlandırılan sıcak günler ağustosun ilk günlerinde etkisini gösterecek. 3 Ağustos Pazartesi İstanbul'da sıcaklık 30 derece, 4 Ağustos Salı günü ise 32 derece olacak. Diyarbakır ise aynı tarihlerde 42 dereceyi görecek.
Toros, bazı takvimlerde Eyyam-ı Bahur'un 31 Temmuz-7 Ağustos, bazılarında ise 1-8 Ağustos tarihleri arasında gösterildiğini söyledi. Eyyam-ı Bahur'un "en sıcak günler" anlamında kullanıldığını belirten Toros, bu dönemin her yıl aynı tarihlerde veya aynı şiddette yaşanmasının beklenemeyeceğini de hatırlattı. (AA)