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Halk arasında Eyyam-ı Bahur olarak adlandırılan sıcak günler ağustosun ilk günlerinde etkisini gösterecek. 3 Ağustos Pazartesi İstanbul'da sıcaklık 30 derece, 4 Ağustos Salı günü ise 32 derece olacak. Diyarbakır ise aynı tarihlerde 42 dereceyi görecek.

Toros, bazı takvimlerde Eyyam-ı Bahur'un 31 Temmuz-7 Ağustos, bazılarında ise 1-8 Ağustos tarihleri arasında gösterildiğini söyledi. Eyyam-ı Bahur'un "en sıcak günler" anlamında kullanıldığını belirten Toros, bu dönemin her yıl aynı tarihlerde veya aynı şiddette yaşanmasının beklenemeyeceğini de hatırlattı. (AA)