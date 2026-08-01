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Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı: 2 yıllık imza attı

Galatasaray Kulübü yeni transferini resmen duyurdu. 2 yıllık sözleşme imzalandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı: 2 yıllık imza attı

Galatasaray Kulübü, yeni transferini internet sitesinden resmen açıkladı.

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Sarı kırmızılılar, voleybolcu Fatih Yörümez'le 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
1.83 boyunda ve 26 yaşındaki oyuncu libero pozisyonunda görev yapıyor.

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Galatasaray Kulübü'nün Fatih Yörümez'in transferiyle ilgili açıklaması şöyle:
Galatasaray Erkek Voleybol Takımımız, libero pozisyonunda oynayan Fatih Yörümez ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı: 2 yıllık imza attı - Resim : 2
2026-2027 yılı CEV Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan liberomuz; iki yıl sarı kırmızılı formamızı terletecek.
Kulüp kariyerine Altekma’da başlayan, sırasıyla Türşad, Solhan Spor, Bursa BBSK, Hatay Büyükşehir Belediyespor, ON Hotels Alanya Belediyespor, İBB Spor Kulübü formaları giyen oyuncumuz, Galatasaray’da şampiyonluk hedefi için mücadele verecek.
Fatih Yörümez’e sarı kırmızılı forma altında başarılar diliyoruz.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Transfer
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