TÜGVA yaz okulunda çocuklara 'dondurma' vaadiyle AKP'li başkan için video çektirdiler

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Aydın'da bir devlet okulunda düzenlediği yaz okulunda çocuklara siyasi içerikli mesajlar söyletilmesi büyük yankı uyandırdı. Aydın Efeler İmam Hatip Ortaokulu'nda çekilen görüntülerde, küçük çocukların kamera karşısına geçirilerek "AK Parti İl Başkanımız Mehmet Erdem bu videoya yorum yaparsa TÜGVA İl Başkanımız Umut Özcan bizlere dondurma ısmarlayacak" sözlerini toplu halde söylediği ortaya çıktı.

Yaşanan bu olay, okulların siyasi propaganda alanına çevrildiği yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ÇOCUKLARA AKP İL BAŞKANI İÇİN VİDEO ÇEKTİRİLDİ

Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu okullarında düzenlediği yaz okulları tartışılmaya devam ederken, Aydın'ın Efeler ilçesindeki Efeler İmam Hatip Ortaokulu'nda kaydedilen ve Cumhuriyet gazetesinden Ufuk Sepetci'nin ulaştığı görüntüler büyük ses getirdi. Görüntülerde, bir grup çocuğun AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem’e hitaben siyasi içerikli bir mesaj verdiğini gözler önüne serdi.

"YORUM YAPARSA DONDURMA ISMARLAYACAK" DEDİRTTİLER

Videoda çocuklar hep birlikte şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti İl Başkanımız Mehmet Erdem bu videoya yorum yaparsa TÜGVA İl Başkanımız Umut Özcan bizlere dondurma ısmarlayacak."

TÖBSEN'DEN TEPKİ: "ÇOCUKLAR SİYASETİN ARACI HALİNE GETİRİLEMEZ"

Görüntülere Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek tepki gösterdi. TÜGVA yaz okullarında siyasi parti temsilcilerinin öğrencilerle ilişkilendirilmesinin eğitimin tarafsızlığı ilkesini zedelediğini belirten Bebek "Okullar hiçbir siyasi partinin propaganda alanı değildir. Çocuklar siyasetin öznesi ya da aracı haline getirilemez." dedi.

Bebek, eğitimin amacının belirli bir siyasi anlayışı benimsetmek değil, özgür düşünen, sorgulayan ve eleştirel bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayarak okulların siyasi müdahalelerden uzak tutulması gerektiğini vurguladı.

TÜGVA YAZ OKULLARI 4 BİN 386 KAMU OKULUNDA DÜZENLENİYOR

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'nin paylaştığı verilere göre vakıf, 2026 yılında 81 il ve 490 ilçedeki 4 bin 386 kamu okulunda yaz okulu düzenliyor. Programlarda 18 bin 546 eğitmenin görev aldığı, başvuru sayısının ise 563 bine ulaştığı açıklandı.

Vakfın 6 Temmuz 2026 tarihli açıklamasında da yaz okullarının 81 ilde başladığı ve yaklaşık 550 bin öğrencinin programa başvurduğu belirtilmişti. Program kapsamında Kur'an kursu, temel dini bilgiler ve değerler eğitiminin yanı sıra spor, oyun ve sosyal etkinlikler düzenleniyor.

FAALİYETLER MEB PROTOKOLÜ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLÜYOR

Yaz okulları, TÜGVA ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ve 2030 yılına kadar uzatılan iş birliği protokolü kapsamında devlet okullarında gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda okul binaları, derslikler, atölyeler ve salonlar vakfın kullanımına açılırken, eğitimci ve personelin de Milli Eğitim Bakanlığı birimleriyle koordinasyon içinde belirlendiği ifade ediliyor. TÜGVA'nın kamuya ait okul ve imkanlardan yararlanması daha önce de tartışma konusu olmuştu.