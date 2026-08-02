Fenerbahçe’de yeni bir kriz meydana geldi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Marco Asensio krizi çıktı.

İspanyol yıldız futbolcunun, teknik direktör İsmail Kartal’ın maç içindeki kararlarından duyduğu rahatsızlığı Oğuz Çetin ile görüştüğü iddia edildi.

İSMAİL KARTAL’I ŞİKAYET ETTİ

Takvim gazetesinin haberine göre; Marco Asensio, Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile yaptığı görüşmede takımdaki rolüyle ilgili yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

Marco Asensio’nun UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında oynanan Gornik Zabrze mücadelesinde yedek soyundurulması ve rövanş maçında da oyundan alınması nedeniyle oldukça rahatsız olduğu bildirdi.

''İSMAİL HOCA İLE KONUŞACAĞIM''

Yıldız futbolcunun şikayetlerini dinleyen Oğuz Çetin’in, krizin büyümesini engellemek adına devreye girdiği ve Asensio’yu sakinleştirmek için "Bunlar çözülmeyecek şeyler değil. İsmail hocayla konuşacağım. Dert etme." dediği öne sürüldü.

Bu kritik görüşme sonrası teknik heyet ve Asensio arasındaki gelişmelerin nasıl biteceği merak konusu oldu.

ASENSIO’NUN PERFORMANSI

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 38 resmi maça çıkan Marco Asensio, 13 gol atarken 13 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Asensio’nun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.