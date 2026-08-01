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Son Dakika | Eren Ali Bingöl dahil 3 başkan AKP'ye katıldı: Rozetleri Erdoğan taktı

Son dakika haberi... Çekmeköy Belediye Başkanı, Şile Belediye Başkan Vekili ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl AKP'ye katıldı. CHP'den ayrılan isimlere AKP rozetini Erdoğan taktı

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Son Dakika | Eren Ali Bingöl dahil 3 başkan AKP'ye katıldı: Rozetleri Erdoğan taktı
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Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, AKP'ye katıldı.

Başkanlara AKP rozetini, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda taktı.

Son Dakika | Eren Ali Bingöl dahil 3 başkan AKP'ye katıldı: Rozetleri Erdoğan taktı - Resim : 1

E-DEVLET ÜZERİNDEN İSTİFA ETTİLER

Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi daha önce CHP'den istifa ettiğini açıklarken Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez'in e-devlet üzerinden partilerinden istifa ettikleri öğrenildi.

AKP iddialarına sessiz kalan Eren Ali Bingöl İBB'yi eleştirdi: Paylaşımını yorumlara kapattıAKP iddialarına sessiz kalan Eren Ali Bingöl İBB'yi eleştirdi: Paylaşımını yorumlara kapattı

İMAMOĞLU PAYLAŞIMLARINI PROFİLİNDEN KALDIRMIŞTI

Öte yandan Çerkez'in sosyal medya hesabından tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı paylaşımları silmesi de dikkat çekti.

Eren Ali Bingöl ise cuma günü sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile İBB'yi hedef almış, gelen eleştirilerin ardından paylaşımını yorumlara kapatmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
AKP Tuzla Çekmeköy Belediye Başkanı
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