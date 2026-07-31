AKP iddialarına sessiz kalan Eren Ali Bingöl İBB'yi eleştirdi: Paylaşımını yorumlara kapattı

2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'li seçmenin oylarıyla seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün bir süredir AKP'ye geçeceği konuşuluyor.

İddialar karşısında sessizliğini koruyan Bingöl, sosyal medya hesabından bugün dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İBB'Yİ HEDEF ALAN TUZLA BELEDİYE BAŞKANI OLUMSUZ YORUMLARA DAYANAMADI

Bingöl, X hesabından paylaştığı videoda "Bir süredir sizlere anlatmaya çalıştığım gibi, 50 bin Tuzlalının evlerinin yıkılması riskiyle karşı karşıyayız. İki yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadık ama maalesef sorunun çözümünde hiç mesafe alamadık." diyerek İBB'ye eleştirilerde bulundu.

Söz konusu paylaşıma yüzlerce kullanıcı kısa süre içerisinde olumsuz yorum yazdı.

PAYLAŞIMINI YORUMA KAPATTI

Bunun üzerine Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün paylaşımını yorumlara kapattığı görüldü.