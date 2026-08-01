Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır AKP'ye geçecek!

Gazeteci İsmail Saymaz Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır 14 Ağustos'ta AKP'ye geçeceğini duyurdu. Saymaz, sosyal medyadan haberini paylaştı.

"Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 14 Ağustos’ta AK Parti’ye katılacak.

Dikbayır’ın 3 hafta önce Erdoğan’la Beştepe’de görüştüğünü, bu görüşmede cumhurbaşkanı tarafından AK Parti’ye davet edildiğini öğrendim. İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mustafa Gürban’ın da AK Parti’ye geçeceği belirtiliyor."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ "İHANET" OLARAK İTHAM ETMİŞTİ

Dikbayır, hükümetin Terörsüz Türkiye çalışmalarına en keskin dil ile karşı çıkan milletvekillerinden biriydi. Terörsüz Türkiye için defalarca muhalefete seslenerek "Bu süreç, bir barış süreci değil; aksine barış adı altında yürütülen bir ihanet sürecidir." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE ALDIĞI AKP TEKLİFLERİNİ REDDETTİ: O YAPININ PARÇASI OLAMAM

İyi Parti Milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra bağımsız kalan Dikbayır, o dönemde iktidar partisinden 3 defa teklif geldiğini söylemişti.

"Partilerin hemen hemen tamamından teklif aldım ama ben bir yere gitmeyi doğru bulmuyorum. Sokakta bir kişi bile bana 'Biz sana oy verdik, sen nasıl başka bir partiye geçersin?' dese, verecek cevabım olmaz. AK Parti beni üç kez davet etti. Hele hele muhalefetin oyunu alıp, o oyu iktidara taşımayı asla doğru bulmam. Yıllardır uygulamalarını eleştirdiğimiz, vatandaşın hakkını gasp eden politikalara karşı mücadele etmiş biriyim. O yapının parçası olamam."