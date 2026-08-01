Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama: Devlet bir şey yapmazsa ben yapacağım şerefsizim

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Mali raporların sunumu ve üyelerin konuşmalarının ardından kürsüye başkan Aziz Yıldırım geldi.

"DEVLET BİR ŞEY YAPMAZSA BEN YAPACAĞIM"

Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım'a sosyal medyadan yapılan hakaretlere sert çıktı. Bir sosyal medya fenomeninin ortaya çıkan mesajlarına değinen "Bu youtubeçular var. Doktor No diyorlarmış. Beni tenkit edin ama kızımdan ne istiyorsunuz. Avukatlar onları savcılığa şikayet edecekler. Hepimizin çoluğu çocuğu var, torunu var! Devlet bir şey yapmazsa ben yapacağım. Evlerine giderim şerefsizim! Onlar paralı köpek! Onlar köpek! Giderim evlerine bak söylüyorum! Korkmam hiçbir şeyden. Hapse de giderim, rahat yatarım. Orada rahat ediyor adam!" dedi.

Aziz Yıldırım'ın konuşmasının tamamı şu şekilde:

Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben Fenerbahçe'yi arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim. Suçlular gibi geldiler burada anlatmaya çalıştılar. Bir dahaki divanda bu konuyu da konuşacağım. Elimizi taşın altına soktuk ve taş bizi kanatıyor. Ellerimiz kan içinde. Boşu boşuna bize muhalefetlik yapmayın. Biz buraya 5-10 sene kalmaya gelmedik. Arkadaşların dönemiyle ilgili kısa bilgi vereceğim. 142 milyon Euro gelecekle ilgili harcama yapmışlar.

"YEDİĞİNİZ PARA GELECEĞE AİT"

Toplam yediğiniz para geleceğe ait... Chobani'nin iki yıllık parasını almışsınız. Onun için konuşmayın sakın, hata yaparsınız 2 Temmuz'da eski yöneticiler olarak evraklar imza atmışsınız. Ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Ali Koç'tan yönetimi devraldığınızda neden anlatmadınız.

"KANTE'Yİ O SÖZLEŞMEYLE KİMSE ALMAZ"

Ertan Torunoğulları konuşuyor. Kante'yi aldığımız paraya satarım diyor. Sana yetki verdim, haydi bakalım. Kante'yle bir anlaşma yapmışsınız, tövbe Allah yani! O sözleşmeyle kimse almaz! Adam 5 milyon Euro imaj hakkı vermişsiniz. Ben sana Kante'nin yetkilerini verdim. Gel istediğin yazıyı yaz, sana onay vereyim.

"GELDİĞİMİZDEN BERİ 65 MİLYON EURO ÖDEME YAPTIK"

En Nesyri'yi 19 milyon euroya almışız. Parası ödenmemiş. Ben geldikten sonra haziran sonunda limitleri açabilmek, lisans çıkarabilmek için 2 milyon 950 bin Euro Sevilla'ya para gönderdim. Bugüne kadar geldiğimizden beri 65 milyon Euro ödeme yaptık.

"YALAN YAZIYORLAR"

Mehmet Aslan yorum yapıyor, 'Aziz Yıldırım, İsmail Kartal ile konuştu ve İrfan Can'ı kov' dedi diyor. Yalan yazıyorlar. Ayıp yahu! Vallahi ayıp! Ben İsmail Kartal'ı dün gece 12'de aradım, nasılsın iyi misin dedim, bir şeyler konuştuk ama sporcularla ilgili değil, bu konularla ilgili.

ACUN ILICALI'YA CEVAP

Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş! Ah canım benim! İki sene önce locanın parasını vermişler. 875 bin Euro Mourinho'ya aylık para ödediler. Son iki ayını da biz ödedik. 10 milyona yakın tazminat ödediniz Mourinho'ya. Beni mahkemeye vermesi önemli değil. O loca benden sonra gelecek olan başkanların locası olacaktır, benim değil.

"SANTRFOR TRANSFERİNİ BU HAFTA İÇİNDE BİTİRİRİZ"

Bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içinde bitiririz. Eğer ihtiyacımız olursa +4'ten bir iki transfer yapabiliriz. Transferler hep nokta atışı olacak.

"138 MİLYON DOLAR PARA HARCADIK"

Greenwood, Ake ve Vedat transferleri için sonuna kadar 138 milyon dolar para harcadık.

"ŞURA YAPMAK İSTİYORUZ"

Eylül, ekim ayında bütün kulüpleri çağırarak bir şura yapmak istiyoruz. Masrafları cebimden karşılayacağım. Bu şuranın sonunda Türk sporundaki sorunlarla ilgili bir kitapçık oluşturarak bunu devlete vereceğiz. Sadece futbol değil, bütün branşlarla ilgili.