Türk çete liderinin Türkiye'ye iadesi Atina'yı karıştırdı: Cezaevinde isyan

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Korydallos Cezaevi'nde, gazeteci Hatice Aksu'nun haberine göre, Türkiye'ye iadesi planlanan yeni nesil çetelerden Baygaralar çetesi lideri Ramazan Baygara'yı teslim almak üzere polis ekiplerinin cezaevine gelmesiyle patlak verdiği iddia edildi. İade işlemine karşı çıkarak görevlilere direnen Baygara cezaevi içerisindeki tansiyonun bir anda yükselmesine sebep oldu.

MAHKUMLAR BARİKAT KURUP YATAKLARI YAKTI

Baygara'nın polislere direnmesi üzerine olayların hızla büyüdüğü ve yaklaşık 30 mahkumun da duruma müdahil olduğu öne sürüldü. Sevk işlemini protesto eden grubun, E Koğuşu'nda barikat kurarak güvenlik güçlerinin içeri girmesini engellemeye çalıştığı belirtildi. Yerel kaynaklara göre, yaşanan arbede sırasında protestocu mahkumların koğuştaki yatakları ateşe vermesiyle cezaevinde büyük bir kargaşa yaşandı.

POLİS ABLUKASI

İsyan girişiminin giderek büyümesi üzerine cezaevi çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Yunan çevik kuvveti (MAT) başta olmak üzere OPKE, DİAS ve DRASI ekipleri bölgeyi ablukaya alarak olası bir operasyon için hazır bekledi. Güvenlik güçlerinin çabasıyla olayların kontrol altına alınmasının ardından, Ramazan Baygara'nın teslim işlemlerine hız verildiği kaydedildi.