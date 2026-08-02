Arda Güler İspanya'yı karıştırdı
İspanya La Liga devi Real Madrid, hazırlık maçında Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Real Madrid taraftarı Arda Güler için ikiye bölündü.
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Real Madrid, İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geldi.
Sportpark Klagenfurt’ta oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve 2-2 berabere bitti.
Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho mücadeleye, Lunin, Alexander-Arnold, Martinez, Rivas, Carreras, Valverde, Camavinga, Dumfries, Arda, Ciria, Endrick ilk 11’i çıktı.
İspanyol devi, 12. dakikada Endrick’in golüyle 1-0 öne geçti.
24. dakikada Alexis Ciria’nın golü farkı 2’ye çıkardı.
Fiorentina, 41. dakikada Piccoli’nin golüyle durumu 2-1’e getirirken, 58. dakikada Moise Kean maça dengeyi getirdi ve mücadelede başka gol çıkmadı.
ARDA GÜLER İSPANYA’YI İKİYE BÖLDÜ
Mücadeleye ilk 11’de başlayan milli yıldız Arda Güler, 87. dakikada yerini Lamini Fati’ye bıraktı.
Real Madrid taraftarının maçtan sonra Arda Güler için yaptığı yorumlar ise gündem oldu.
Bazı taraftarlar Arda Güler’i eleştirirken, bazı taraftarlar ise Arda Güler’e destek verdi.
İşte yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:
- "Arda Güler kardiyo bile yapmıyor!"
- "Bellingham, Güler’den daha iyi bir oyuncu ama bu takım için 10 numara pozisyonunda Güler daha uygun"
- "Arda Güler, lanet olası Fiorentina'ya karşı bile fark yaratmıyor!"
- "Arda Güler'e bayılıyorum, mutlaka başarılı olacak."