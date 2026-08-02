Arda Güler İspanya'yı karıştırdı

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ARDA GÜLER İSPANYA’YI İKİYE BÖLDÜ

Mücadeleye ilk 11’de başlayan milli yıldız Arda Güler, 87. dakikada yerini Lamini Fati’ye bıraktı.

Real Madrid taraftarının maçtan sonra Arda Güler için yaptığı yorumlar ise gündem oldu.