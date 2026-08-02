Kerem Aktürkoğlu depremi: "Asıl problem" diyerek açıkladı

Fenerbahçe'nin eleştirilen futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Gornik Zarbrze maçında top kaybında rekor kırmış, yüzde yüz bir pozisyondan da ağır kaldığı için yararlanamamıştı.

Sarı lacivertli taraftarlarda Kerem Aktürkoğlu'na tepkiler artarken, yorumcu Ahmet Çakar, deprem etkisi yaratacak ifadeler kullandı ve "Asıl problem" diyerek açıkladı.

"İŞİN KÖTÜSÜ SEBEBİ DE BELLİ DEĞİL"

Çakar, Sabah'taki habere göre şunları söyledi:

"Fenerbahçe, Gornik karşısında ilk maçta iyi oynadı. Sadece 1-0 kazandılar ama kaçırılan pozisyonlara baktığımızda sonuç çok daha farklı olmalıydı. İkinci karşılaşmada Fenerbahçe'yi beğenmedim. Turu geçtiler ama çok farklı da olabilirdi. Fenerbahçe bu sene büyük hedefleri kovalamak istiyorsa özellikle atak oyuncular ki bunların başında Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Talisca ve Vedat geliyor, çok etkili olmak zorundalar. Asensio ve Talisca'ya baktığımızda geçen sezon iyiydiler. Vedat Muriqi oynamaya başlamadı. Ama asıl problem Kerem'de. Çünkü Fenerbahçe'nin sağ kanadını Greenwood, sol kanadını ise Kerem teşkil edecek. Bir yıldır bakıyoruz, Kerem'in Fenerbahçe performansı çok kötü. Tamam gol atıyor ama bir türlü arzu edilen Kerem seviyesine gelemedi. İşin kötüsü, sebebi de belli değil. Mutaassıp yaşayan, iyi bir profesyonel olduğundan hiç kuşkumuz yok ama belki de aşırı duygusallık, bazı psikolojik saplantılar beklenen patlamaya izin vermiyor."