Altay Bayındır ters köşe yaptı: Yeni takımı şaşırttı

Manchester United forması giyen milli file bekçisi Altay Bayındır, 3 sezondur formasını giydiği İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

İngiliz ekibinde geçtiğimiz sezon Senne Lammens'in ardından ikinci planda kalan 28 yaşındaki kaleci, yalnızca 6 resmi karşılaşmada görev alabildi.

FORMA ŞANSI ÇOK AZALDI

Takımın Karl Darlow'u da kadrosuna katmasıyla birlikte deneyimli file bekçisinin düzenli forma şansı bulma ihtimali daha da düştü.

Altay Bayındır, geçtiğimiz günlerde kendisiyle fotoğraf çektiren taraftarın kulüpte kalıp kalmayacağına dair sorduğu soruya, "Hiçbir fikrim yok. Göreceğiz. Zaman bize her şeyi gösterecek" diyerek ayrılık sinyalini vermişti.

YENİ ADRESİ NETLEŞİYOR

Geçtiğimiz devre arası transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan milli kaleci sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Daha çok süre alabileceği bir kulüp arayan Altay’ın, İspanyol ekibi Celta Vigo takımıyla görüşme halinde olduğu ve transfer görüşmelerinin olumlu sürdüğü iddia edildi.

ANLAŞILDI İDDİASI

İspanya’dan Metrolpolitano'nun haberine göre; Altay Bayındır, Celta Vigo ve Manchester United arasında prensip anlaşmasına vardı.

Tecrübeli eldivenin Celta Vigo’ya kiralık olarak transfer olacağı ifade edildi.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇİP İMZA ATACAK

Haberin devamında Altay Bayındır’ın evrak işlemlerinin bitmesi sonrası sağlık kontrollerinden geçmek için İspanya’ya gideceği yazıldı.

Ayrıca Altay’ın Celta Vigo’nun İtalya’daki hazırlık kampında katılacağı ve Sassuolo ve Napoli ile oynanacak son iki hazırlık maçında süre alabileceği de belirtildi.