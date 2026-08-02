Fenerbahçe'nin dev projesine tepki

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi'nde planlanan "COVE 1907" projesi yeniden gündeme geldi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda paylaşılan bilgilere göre proje, yaklaşık 586 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirilmek üzere planlanıyor.

Projede 1907 yaşam birimi, 500 yat kapasiteli marina, otel, golf sahası, okul, sosyal tesisler ve "Fenerbahçe Adası" adı verilen özel bir alan yer alıyor. Yetkililer, projenin planlama ve geliştirme sürecinin devam ettiğini belirtti.

DAHA ÖNCE DAVA SONUCUYLA İPTAL EDİLMİŞTİ

Ancak proje bölge için yeni değil. Aynı alanda daha önce "Yakamoz Yat Limanı ve Çekek Yeri Projesi" adıyla hazırlanan yatırım, açılan dava sonucunda iptal edilmişti. Sonraki yıllarda birkaç kez el değiştiren proje, revize edilerek çok daha büyük ölçekli bir yaşam merkezi olarak yeniden gündeme taşındı.

İasos Mahalle Meclisi Derneği adına açıklama yapan Hülya Scobie, böylesine büyük bir yatırımın turizm açısından olumlu görülebileceğini ancak bölgenin mevcut altyapısının ciddi soru işaretleri barındırdığını ifade etti.



Scobie, bugün dahi Kıyıkışlacık'ta su ve elektrik altyapısında sorunlar yaşandığını belirterek, bu büyüklükteki bir projenin ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağının açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

''SANAYİLEŞEN BİR BÖLGE Mİ OLACAĞIZ?''

Açıklamada ayrıca Güllük Körfezi'nin geleceğine ilişkin planlamanın önemine dikkat çekildi. Bölgede bir yandan sanayi ve maden yükleme limanı yatırımlarının, diğer yandan büyük turizm projelerinin arttığına işaret edilerek, "İzmit Körfezi gibi sanayileşen bir bölge mi olacağız, yoksa tarihini, doğal yapısını ve turizm potansiyelini koruyan bir kıyı mı?" sorusu kamuoyunun gündemine taşındı.

İasos Mahalle Meclisi Derneği, amaçlarının projeye peşinen karşı çıkmak ya da destek vermek değil, Kıyıkışlacık ve Güllük Körfezi'nin geleceğinin kamuoyunda şeffaf biçimde tartışılmasını sağlamak olduğunu vurguladı.