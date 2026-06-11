Trafikteki savcı minibüsçü kavgasına Başsavcılık soruşturma açtı: 'Herhangi bir ayrıcalık yok'

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç. ile minibüs şoförü S.K. arasında trafikte çıkan tartışma araç kamerasına yansıdı. Olayın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, adı geçen Cumhuriyet Savcısı ve minibüs şoförü hakkında hiçbir ayrıcalık tanınmaksızın adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TRAFİKTEKİ TARTIŞMA KAMERAYA YANSIDI

Olay, Adapazarı ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte olan minibüs şoförü S.K. ile otomobil sürücüsü B.Y.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

SAVCI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan bu gergin anlar minibüsün içinde bulunan araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Tartışmaya karışan otomobil sürücüsü B.Y.Ç.'nin Sakarya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı olduğu anlaşıldı.

BAŞSAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

10.06.2026 tarihinde Sakarya ili Adapazarı ilçesinde trafikte meydana gelen ve bir Cumhuriyet savcısı ile minibüs sürücüsü arasında başlayan, daha sonra diğer kişilerin de dahil olduğu olaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında tarafların beyanları alınmış, kamera kayıtları ve diğer deliller incelenmiş, olayda yer alan kişiler hakkında gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Olayda adı geçen Cumhuriyet savcısı B.Y.Ç. hakkında ileri sürülen iddialar yönünden de herhangi bir ayrıcalık tanınmaksızın 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 93. maddesi kapsamında aynı soruşturma evrakı üzerinden ‘Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi’, ‘Basit Yaralama’ ve ‘Hakaret’ suçlarından adli işlem başlatılmıştır.

SAVCI HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA DA AÇILDI

Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç. hakkında sadece adli işlem yapılmakla kalınmadı, aynı zamanda trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle idari süreç de işletildi.

Cumhuriyet Savcısı hakkında, çeşitli maddelerden adli ve idari soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi: