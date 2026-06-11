İğne talebi reddedildi, doktora saldırdı! Gözaltında

Aksaray'da bir vatandaş, iğne yaptırma talebini reddeden Aile Hekimliği doktoruna saldırdı. Şüpheli, gözaltına alınırken doktor şikayetçi oldu.

Olay, TOKİ 10 No'lu Aile Hekimliği'nde yaşandı. Kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs, kayıtlı olduğu aile hekimliğinin kapalı olduğunu söyleyerek söz konusu sağlık birimine iğne yaptırmak için başvurdu.

60 yaşındaki Hekim Rahmi Özçiftçi, şahsın talebini yerine getiremeyeceğini söyleyince aralarında tartışma çıktı.

DOKTORA SALDIRDI, ARAYA GÖREVLİ GİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, Doktor Özçiftçi'ye saldırdı. O esnada aile hekimliğinde görevli personel Alparslan Öztapan araya girerek olası bir fiziksel saldırı girişimini önledi.

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Doktor Özçiftçi, fiziksel saldırıya teşebbüste bulunan şahıstan tehdit ve hakaret gerekçesiyle şikayetçi olduğunu söyledi.

GÖZALTI

Saldırıda bulunan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Süpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

“SALDIRDI AMA VURAMADI”

Olaya ilişkin Doktor Özçiftçi, şu ifadeleri kullandı: